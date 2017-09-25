Непосредственный и косвенный вклад мобильной экономики составляет 3,80% общего объема ВВП России, говорится в исследовании, проведённом РАЭК совместно с исследовательским агентством OC&C Consulting. По данным исследования, в 2016 году прямой вклад мобильной экономики в ВВП составил 1,72% от общего объема ВВП.

В эту цифру входят виды деятельности, основой которых является мобильный телефон, например, производство и продажа устройств и оборудования, расходы на использование мобильных телефонов, инвестиции в инфраструктуру, мобильные приложения и их разработка, мобильная коммерция и мобильная реклама.

Еще 1,53% от объема ВВП в 2016 году, что эквивалентно 1 303 миллиардам рублей — это вклад компаний, которые так или иначе вовлечены во взаимодействие с мобильной экономикой — поставляют для нее какие-то продукты, услуги, или сервисы. C помощью мобильной экономики было создано примерно 1,2 миллиона рабочих мест в 2016 году, что составляет 1,6% общей занятости в России.

По прогнозу аналитиков РАЭК, экономика на основе мобильного интернета в к 2021 году вырастет до 4,7 от ВВП, достигнув 5 379 объема миллиардов рублей. По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, рост будет обеспечен в первую очередь увеличением вклада бизнесов, имеющих косвенное отношение к мобильной экономике. Это произойдет благодаря тому, что все больше сервисов больше будут становиться доступными через мобильный телефон.