«Секрету фирмы» — 15 лет. Для России и её медиарынка это много. О страстях по журналу недавно дала интервью его главред Марина Иванющенкова, а я — как человек, который перезапустил «Секрет» в интернете — хочу рассказать, что будет дальше.

У Secretmag.ru миллион читателей в месяц, сильный бренд, любимый вдумчивыми предпринимателями, да и вообще просвещёнными современниками. Мы больше не будем тратить силы на новости — их можно прочитать где угодно, нам не имеет смысл конкурировать с тьмой ловких рерайтеров. У нас остаются статьи и колонки на те же самые бизнес-темы, которые станут ещё более экспертны, и лонгриды, которые будут придуманы и спродюсированы ещё более оригинально — просто существенную их часть будут производить не штатные сотрудники, а приглашённые под ту или иную тему внештатные авторы и художники.

Причина смены модели чисто экономическая: продажи рекламы в «Секрете» заметно растут (заслуга Anna Zhizhina!), но до точки безубыточности мы в целом не дотягиваем. При этом время на решение задачи «выйти на самоокупаемость» у нас сократилось от нескольких лет до нескольких месяцев, и мы не успели нарастить доходы так, чтобы покрыть свои текущие расходы.

Поэтому, как бы мы ни любили наш визуальный отдел Nathalie Osipova и Екатерина Буканова (Ekaterina Bukanova), редакторов Анна Чесова и Алина Толмачева (Alina Tolmacheva), Irina Postnikova и спецкоров Виктор Фещенко (Victor Feshchenko), Виктория Чарочкина (Victoria Charochkina) и Ксения Леонова (Ksenia Leonova), но с ними пришлось расстаться. Все упомянутые — нечеловечески прекрасные журналисты и медийных дел мастера, highly recommended, а также по-настоящему dream team. По поводу их ухода могу сказать лишь одно: оцените свою боль по шкале от нуля до Николай Кононов.

Но «Секрет» продолжает жить, ежедневно обновляться и служить лабораторией для авторов, которые хотят писать самые яркие документальные истории на русском языке.

До октября я остаюсь главредом, а затем становлюсь редакционным директором и уделяю время изменениям на сайте, в т. ч. грядущему редизайну, (нет, он не бессмысленный; да, он исключительно на благо читателей), а также спецпроектам.

Новый главный редактор — Дарья Черкудинова (Daria Cherkudinova), которая когда-то начинала в «Секрете», сделала себя сама как автор и редактор, тонко чувствует интонацию издания, а также умеет проектировать и выпускать по-настоящему громкие материалы. Управлять изданием Дарья будет в тандеме с Олег Хохлов, и зная изобретательность Олега, могу сказать, что это прямо ударный дуэт. С ними останутся ещё два редактора; возможно, со временем штат немного расширится.

Каким конкретно станет издание, расскажет новый главный редактор, а если говорить в целом, то перечитайте второй абзац этого текста. И пожелайте всем упомянутым в посте удачи в бою и новых премий, перепечаток в глобальных медиа и переводов на иностранные языки, а «Секрету» — жить до 100.