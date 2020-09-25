Компания Binance рассказала российским пользователям, что получила уведомление от Роскомнадзора РФ о внесении сайта в реестр доменных имен, содержащий запрещенную к распространению в России информацию. «Из письма следует, что таковой является информация о возможности приобретения электронной криптовалюты (Bitcoin)». Судя по всему, блокировка стала неожиданной, компания не получала предварительных уведомлений об исках или претензиях.

Binance -- самая большая криптобиржа в мире с суточным объемом торгов чуть больше $8 млн. Она активна на российском рынке и востребована среди местных пользователей криптовалют. Основатель компании сказал на одном из московских мероприятий: «Россия — наш ключевой рынок, один из самых активных рынков в глобальном блокчейн-пространстве». В конце прошлой осени биржа добавила поддержку рубля, к тому же времени Россия лидировала по трафику на сайт Binance по данным Similarweb (сейчас на полпроцента отстаёт от США).

В сентябре этого года Binance заявила, что несмотря на запрет использования криптовалют как платёжного средства в России продолжает готовиться предложить на российском рынке банковскую карту с возможностью платежей криптовалютами.

Недавно принятый закон о цифровых финансовых активах не запрещает торговлю криптовалютами на бирже, как и сами криптовалюты. В законе упоминаются криптобиржи и есть попытка описать их правовой статус. Намерение запретить информацию о криптовалютах имелось в предложенных поправках к законопроекту о ЦФА, составленных думским Комитетом по финансовому рынку.

Тем временем, с криптолюбивого украинского рынка ушла крупная биржа Bittrex «из-за проблем с идентификацией пользователей из Крыма», согласно комментарию местного Министерства цифровой трансформации. Сама биржа сообщает, что покидает определённые регионы из-за конфликта между собственным строгим подходом к регуляции и правовой среде в некоторых странах. В список стран вдобавок к Украине попали Белоруссия, Бурунди, Мали, Мьянма, Никарагуа и Панама.