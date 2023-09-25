«Ростелеком» вложит 1,51 млрд руб в развитие продукта «CRM Декомпозиция» («Система управления бизнесом»). Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготовленной «Ростелекомом», «Лабораторией Касперского», интернет-холдингом VK и «1С» и утвержденной правительственной комиссией по цифровому равитию. За разработку продукта отвечает «дочка» «Ростелекома» - «РТК-ИТ». К 2025 г. выручка от продукта должна составить 174 млн руб. В 2021 г. «Ростелеком» начал внедрение данной CRM-системы со своего уральского филиала. Это позволило сократить на 20% расходы на подключение новых услуг, также выросло доля самостоятельно подключаемых абонентами услуг.

События 2022 г. стали большим испытанием для российского рынка CRM-решений. С него ушел целый ряд западных компаний, включая SAP, SalesForce, Terrasoft, Microsoft и Oracle (Siebel CRM). Как отмечает директор продукта «T1» CRM Владимир Вигура, еще недавно семь-восемь из 10 новых проектов в этой области реализовывались с западными платформам. В то же на рынке представлено и немалое количество отечественных решений: «1С:CRM», «Битрикс24», «Мегаплан», «Галактика», Elma65, «Первая форма», Naumen, Amber CRM и др. По данным TopFranchise.ru, в 2023 г. отечественный рынок CRM-систем составит 25,5 млрд руб.

«В 2022 году «Ростелеком» увеличил до 90% инвестиции в отечественное программное обеспечение (ПО), 70% которого входит в реестр Минцифры РФ. Компания инвестирует средства как в готовые рыночные ИТ-продукты, так и разработку собственных решений по таким направлениям, как кибербезопасность, телекоммуникации, облачные технологии, виртуализация, биометрия, видеонаблюдение, управление данными, искусственный интеллект, цифровая медицина, государственные цифровые услуги и другие», - сказали в пресс-службе «Ростелекома».