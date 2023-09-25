Директор коллекторского агентства Сбербанка "АБК" Дмитрий Теплицкий на форуме "Лидеры цифрового развития" рассказал, что коллекторы уже "формируют практику" взыскания цифровых финансовых активов. Они уже "знают, как это делать", но нужно научиться "дотянуться до этих активов, понять их стоимость".

"Мы делали анализ цифровых активов по своему портфелю, смотрели цифровые активы - это крипта и т. д. В среднем по нашему портфелю 5-7% составляют цифровые активы. Никто не подтвердит эти цифры официально, но, согласно данным, опросов роботами цифра такая", - отметил Теплицкий.

Представители "АБК" рассказали, что сейчас у них в разработке находится кейс, когда одна должница набрала займов у физических лиц на 5 млрд рублей и инвестировала все это в цифровые активы.