25-го сентября в Ижевске запустили производство электрического варианта универсала Largus — модели Lada e-Largus.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в своей речи намекнул, что сильнее всего количество выпуска автомобилей будет зависеть от государственного стимулирования в отношении модели — сейчас планируется произвести лишь несколько десятков автомобилей.



Также в речи был намёк на то, что локализация e-Largus выше, чем многих других автомобилей в России, за счёт того, что его батарея «глубоко локализована», в целом уровень локализации e-Largus превышает 50%.

Батарей в автомобиль устанавливается две: в моторном отсеке и на месте бензобака обычного Largus, электрическую силовую установку разрабатывала дочка «Итэлмы» — компания «Системы автономной энергии».

Электрическая версия универсала разгоняется до сотни много быстрее бензинового собрата — за 9,5 секунд против 14 сек. Запас хода пассажирской версии — 420км по NEDC (можно рассчитывать на 280-300км реального пробега между зарядками), а грузопассажирской — от 320 километров.

Декларируемая цена составляет около 3 млн рублей, что делает e-Largus конкурентом планируемого к запуску в следующем году автомобиля Atom. Но при этом Atom изначально строился под корпоративных заказчиков, с элементами флит-менеджмента, его цена начинается от 2,5 млн рублей, и у производителя уже есть договорённости о покупке со стороны каршеринговых компаний, что может осложнить рыночные перспективы e-Largus, несмотря на более ранний старт.

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