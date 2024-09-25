Издание «Shoppers» сообщило о внезапном и необъяснимом закрытии одного из самых одиозных интернет-бизнесов 21-го века — интернет-магазина Pleer.ru.

Данный магазин непонятным образом держал цены ниже закупочных, менял юрлица и места официальной регистрации, почти всегда торговал за наличные, и всегда был заметным явлением для тех, кто пытался найти товар по самой низкой цене и на рынке вообще: он входил в число самых крупных ИМ по оборотам.

На сейчас же офлайн-точки Pleer.ru закрыты, витрина магазина в «Яндекс.Маркете» закрыта, а сотрудники компании ищут новые места приложения усилий через работные сайты. Впрочем, и это может не означать того, что «Плеер╗ исчезнет с горизонта навсегда: у компании уже был опыт прекращения, а затем и восстановления деятельности, после возникновения к ней претензий у налоговой службы.

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