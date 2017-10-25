Twitter объявил о шагах, которые будут направлены на значительное увеличение прозрачности всех рекламных объявлений в Twitter, в том числе — политической рекламы. В ближайшие недели сервис запустит ведущий в области центр прозрачности, с помощью которого можно будет увидеть детали всех рекламных объявлений и инструменты, чтобы пользователи могли делиться своими отзывами с компанией. Кроме того, в центре можно будет увидеть, кто опубликовал объявление, как давно оно отображается и для какой целевой аудитории рассчитано.

Политическую рекламу будут помечать специальным знаком. Последние объявления также будут содержать информацию о расходах на рекламную кампанию и о личности, которая занимается финансированием кампании. У самих пользователей будет возможность сообщить о неприемлемых объявлениях или направить отзыв. Такая обратная связь, пишут представители сервиса, поможет им быстрее удалить подобную рекламу.

В конце сентября этого года стало известно, что Facebook предоставит Конгрессу США информацию о закупках россиянами политической рекламы, которая размещалась во время президентских выборов в Америке в 2016 году. В начале сентября директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявлял, что связанные с Россией аккаунты два года покупали в их соцсети рекламу, которая носила политический характер.