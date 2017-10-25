Агентство Markswebb провело исследование крупнейших российских банков с точки зрения удобства для малого и среднего бизнеса. Банки оценивались по скорости обслуживания, количества необходимых физических походов в офис банка, сложности заполнения документов и проч. Лучшие результаты по совокупности факторов показали «Модульбанк», «Точка», «Альфа-Банк» и «Тинькофф Банк».

В банках, занявших последние места рейтинга, от клиента требуется гораздо больше сил и времени, чтобы открыть расчетный счет для малого бизнеса. Один из ключевых факторов, существенно увеличивающих сложность процесса, — заполнение длинных бумажных или электронных анкет. Например, в «Азиатско-Тихоокеанском Банке» нужно заполнить 11 разных документов в электронной форме (суммарно около 150 полей). В ВТБ24 при подаче заявления в офисе банка необходимо заполнить в двух экземплярах заявление на открытие счета и анкету индивидуального предпринимателя (от руки заполнить более 30 полей, включая ОГРНИП и ИНН).

Из 20 банков-участников исследования открыть расчетный счет для ИП удалось в 18 банках. В «Росбанке» заявка была одобрена, но открыть счет не удалось в течение месяца после подачи заявления. «Запсибкомбанк» отказал в открытии расчетного счета двум тайным покупателям, независимо друг от друга подавшим заявления на открытие счета.

Исследование проведено в июне-августе 2017 года методом тайного покупателя. Банки, участвующие в исследовании, были распределены по тайным покупателям, которые должны были открывать в них счета индивидуальных предпринимателей, поэтапно фиксируя все контакты с банком, их длительность, все действия со стороны банка и требуемые действия от клиента.