Агентство Markswebb провело исследование крупнейших российских банков с точки зрения удобства для малого и среднего бизнеса. Банки оценивались по скорости обслуживания, количества необходимых физических походов в офис банка, сложности заполнения документов и проч. Лучшие результаты по совокупности факторов показали «Модульбанк», «Точка», «Альфа-Банк» и «Тинькофф Банк».
В банках, занявших последние места рейтинга, от клиента требуется гораздо больше сил и времени, чтобы открыть расчетный счет для малого бизнеса. Один из ключевых факторов, существенно увеличивающих сложность процесса, — заполнение длинных бумажных или электронных анкет. Например, в «Азиатско-Тихоокеанском Банке» нужно заполнить 11 разных документов в электронной форме (суммарно около 150 полей). В ВТБ24 при подаче заявления в офисе банка необходимо заполнить в двух экземплярах заявление на открытие счета и анкету индивидуального предпринимателя (от руки заполнить более 30 полей, включая ОГРНИП и ИНН).
Из 20 банков-участников исследования открыть расчетный счет для ИП удалось в 18 банках. В «Росбанке» заявка была одобрена, но открыть счет не удалось в течение месяца после подачи заявления. «Запсибкомбанк» отказал в открытии расчетного счета двум тайным покупателям, независимо друг от друга подавшим заявления на открытие счета.
Исследование проведено в июне-августе 2017 года методом тайного покупателя. Банки, участвующие в исследовании, были распределены по тайным покупателям, которые должны были открывать в них счета индивидуальных предпринимателей, поэтапно фиксируя все контакты с банком, их длительность, все действия со стороны банка и требуемые действия от клиента.
Добавить 1 комментарий
Дожились, банк для малого бизнеса это оказывается только расчетный счет, я то думал что банк для бизнеса это в первую очереди кредиты…
Если делать рейтинг по кредитам для малого бизнеса то Альфа банк был бы наверное ближе к концу.
Когда понадобился кредит, я обратился к ним (на одном ООО валютный счет именно у них открыт, на это же ООО и хотел кредит взять) оказалось что для Альфа банка кредитование малого бизнеса совсем не интересная история, у них разговаривать начинают только если кредит от 100 млн. нужен.
Вероятно для галочки, есть у них для малого бизнеса какая то странная программа, кредит до 3 млн.(мог чуть запамятовать на счет точной суммы) но дают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО без залога и паручителей, НО с глубочайшим анализом деятельности, он настолько серьезный что манагер наш сказала что скорее всего не дадут, она еще не слышала чтоб по этой программе кому то дали кредит в Ростове, да и сумма все равно не достаточная была.