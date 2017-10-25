Data Insight совместно с Avito опубликовали исследование рынка C2C-коммерции в российском интернете. По данным исследования, объем рынка прямых частных интернет-продаж в России составит в 2017 году 90 миллионов сделок и 295 миллиардов рублей. В С2С интернет-продажи вовлечено около 20% интернет-пользователей — в роли продавцов или покупателей. Интернет-торговля товарами между частными лицами меньше B2C интернет-торговли более чем в три раза (295 миллиардов рублей в 2017 году против 970 миллиардов рублей соответственно). Лишь небольшая часть продавцов в C2C занимается торговлей профессионально и считает продажи основным источником своего заработка.

Хотя бы одну покупку у частного лица или продажу частному лицу в онлайне за полгода совершили 16% интернет-пользователей (12,2 млн человек в возрасте от 18 до 65 лет). Продавцов чуть меньше, чем покупателей (6,6 миллиона против 8,3 миллиона человек соответственно). В целом за 2017 год количество россиян, вовлеченных в онлайновую C2C-коммерцию, составит более 15 миллионов человек (18% интернет-пользователей). За первое полугодие 2017 года 8,8% интернет-пользователей продавали что-либо в интернете частным образом. За весь 2017 год же это число составит 11,5%.

Одна из главных причин покупки товаров у частных лиц — это возможность купить по низкой цене бывшую в употреблении или даже новую вещь. В некоторых категориях товары частных продавцов могут составить конкуренцию интернет-магазинам — например, это касается покупок подержанной бытовой техники, компьютеров, детских вещей, — пишут авторы исследования. Среди людей, которые пользуются C2C для покупки товаров большая часть оценивает свой доход как выше среднего, то есть покупки «с рук» в интернете — обычно не связаны с недостатком средств.

С точки зрения активности жителей в C2C, Москва — не самый продвинутый город. По показателю доли продавцов в населении лидирует Петербург (19% населения, кто хотя бы раз за 12 месяцев, предшествующих опросу, продавал что-либо через интернет). У Москвы этот показатель составляет всего 12%, и ее опережает не только Петербург, но и средний областной центр с долей продавцов 14%.