Александр Плющев и Олег Кашин подали иски в Мещанский райсуд Москвы против ФСБ и Роскомнадзора. Журналисты возражают против требования ФСБ к мессенджеру Telegram предоставить ключи шифрования переписки. В частности такие требования известны из письма ФСБ к одному из юрлиц мессенджера Telegram — в сентябре 2017 года скан письма распространил лидер Telegram Павел Дуров.

Интересы Александра Плющева и Олега Кашина будет представлять будет юрист «международной правозащитной организации Агора», кандидат юридических наук Дамир Гайнутдинов. В прошлом он уже предоставлял Кашина в деле по иску Василия Якименко («Наши»), ведёт дела о свободе слова в ЕСПЧ в интересах Алексея Навального, Артёма Лоскутова, Грани.ру, Каспаров.ру.

16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал «Telegram Messenger LLP», одно из юрлиц мессенджера, за непредоставление ФСБ доступа к переписке («ключей дешифровки») нескольких пользователей Telegram. 18 октября «Агора» и Павел Дуров объявили, что правозащитная организация обжалует постановление мирового судьи о штрафе. Теоретически у этого дела хорошие перспективы. 24 октября из трекинга «Почты России» и их британских коллег выяснилось, что запрос технической службы ФСБ в Telegram о ключах шифрования был доставлен слишком поздно. Telegram не мог уклониться от запроса и не мог его выполнить, так как на момент доставки письма в Британию, установленные ФСБ сроки уже истекли и служба приняла решение.

Объявления журналистов:

Плющев:

Я никогда ни с кем не судился, а до недавнего времени и в судах-то никогда не бывал. Но в этом году все стремительно меняется. По средам я хожу в Пресненский суд на процесс к Никите Белых, а теперь появится и мной инициированный. Мы с Кашиным подаем судебные иски к ФСБ, возражая против требования предоставить ключи шифрования переписки. Мы считаем, что это затрагивает наше право на конфиденциальное общение с источниками информации. Интересы наши представляет Агора.

Кашин:

Мы с Плющевым подаем судебные иски к ФСБ, возражая против требования предоставить ключи шифрования переписки. Мы считаем, что это затрагивает наше право на конфиденциальное общение с источниками информации. Интересы наши представляет Агора. Я уже не первый год большую часть своего времени провожу не в России, и, поскольку моя работа связана с человеческим общением, живые разговоры с источниками и прочими собеседниками мне давно заменили мессенджеры, и прежде всего Телеграм. Именно в нем я обсуждаю практически все, что меня интересует и все, о чем я пишу, в том числе с политиками, госслужащими и даже иногда с силовиками. Доверяя друг другу, и я, и мои собеседники всегда рассчитываем, что в наших разговорах не появится кто-то посторонний, и сейчас Федеральная служба безопасности, пользуясь своим особым положением в государстве, пытается нарушить наши права, вредя тем самым развитию всего общества, а если совсем утилитарно — то и технологий, экономики, то есть даже если подойти к вопросу совсем с другой стороны, все равно окажется, что нарушены наши права. Я полагаю, что наши права нуждаются в защите. Будучи оба ведущими популярных телеграм-каналов, мы с Плющевым защищаем в том числе и это новое оригинальное медиа, ставшее в России важным феноменом. Я благодарю Агору, не раз мне помогавшую и отлично себя зарекомендовавшую, за то, что она согласилась представлять меня и Плющева в суде. С Богом!

Примечание: история самых популярных в РФ мессенджеров Viber и WhatsApp (например по статистике «Билайна» и «МегаФона») показала, что на массовом российском рынке для завоевания популярности шифрование не нужно. Оба мессенджера завоевали популярность без акцентов на повышенной безопасности. End-to-end шифрование пришло в мессенджер Viber лишь в его шестой версии (одновременно шифрование запустил и WhatsApp).