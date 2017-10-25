На рекламной платформе myTarget, которая принадлежит Mail.ru Group, владельцы офлайн-бизнеса теперь смогут оценить эффективность от digital-рекламы. Об этом «Роем!» сообщили представители холдинга. Клиент сервиса сможет узнать, какая доля видевших рекламу пользователей побывала в торговой точке.

Атрибуция конверсии (выявление пользователей, которые, увидев рекламу, зашли в магазин) реализуется с использованием MAC-адресов смартфонов или данных рекламодателя о покупках или посещении торговых точек. Для учета посещений по MAC-адресам нужно установить Wi-Fi-сенсоры для регистрации информации. Затем рекламодатель сможет запустить в myTarget кампанию с привлечением пользователей в точки продаж и оценить результаты.

Дополнив данные по визитам номерами телефонов и email-адресами о клиентах из своей CRM-системы, рекламодатель получит статистику, сколько процентов пользователей, увидевших рекламу, совершили целевое действие (например, купили продукт). myTarget подсчитает показатель конверсии и стоимость привлечения посетителя.

В конце октября этого года в «Яндексе» рассказали, что их аналитический сервис запустит новый тип офлайновой метрики, которая также будет связана с посещаемостью точек продаж. С помощью первой «пешеходной» метрики «Place visits lift» можно узнать, насколько чаще или реже посетители сайта заходят в связанную с сайтом оффлайновую точку продаж, по сравнению с людьми, которые на сайте не были или не видели медийную рекламу.