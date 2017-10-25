«Мегафон» вновь возрождает должность исполнительного директора. По данным «Ведомостей», эту должность может занять финансовый директор оператора Геворк Вермишян. Как поясняют источники газеты, появление должности исполнительного директора — подготовка к приходу нового гендиректора в лице Влада Вольфсона, который сейчас занимает пост коммерческого директора. У Вольфсона нет российского гражданства, и он не имеет права подписывать документы, связанные с гостайной.

«Мегафон» выпустил официальное заявление, где фактически подтвердил появление новой должности.

В связи с появившейся неподтвержденной информацией в СМИ компания заявляет, что действительно в повестку дня совета директоров были внесены рекомендации по кандидатуре на пост исполнительного директора «МегаФона». Компания раскроет решение совета директоров в полном соответствии с принятыми корпоративными процедурами, — говорится в сообщении оператора.

Должность исполнительного директора появилась в «Мегфоне» в мае 2015 года, ее ввел новый гендиректор компании Иван Таврин, причем ради этого проводилось отдельное собрание акционеров. Осенью 2016 года вернувшийся в «Мегафон» Солдатенков должность упразднил, а занимавший ее Евгений Чермашенцев покинул компанию. Возрождение должности может косвенно подтверждать ослабление позиций Солдатенкова. 4 сентября «Ведомости» впервые написали о его возможной отставке, тогда «Мегафон» также выпускал опровержение.