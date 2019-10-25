«Юлмарт» пригласил интернет-магазины в свою сеть логистики и выдачи покупок. Сегодня она перемещает ощутимо меньше собственных товаров магазина, чем в 2015—2016 годах, когда проект был главным магазином Рунета. Компания готова:

в двух крупных центрах около Москвы или Санкт-Петербурга принимать у магазинов коробки с покупками , а затем развозить их в пункты выдачи , или

а затем развозить их в пункты выдачи или забирать покупки прямо со складов партнёрских интернет-магазинов и развозить их в пункты выдачи,

в третьем сценарии магазины могут сами привозить заказы в пункты выдачи Юлмарта.

Юлмарт обкатает «услуги для конкурентов» в Северо-западном федеральном округе. До конца 2019 года возможен запуск в Центральном, Южном, Приволжском и других федеральных округах.

За последние 4 года интернет-магазин с позиции лидера рынка сжался до игрока второго плана. В конце 2015 «Юлмарт» был восьмым среди самых быстрорастущих российских компаний (любого сектора) в рейтинге РБК. В 2016 стал крупнейшим магазином в российском интернете. Но в том же году в компании начался корпоративный конфликт.

Достаточно неожиданно для внешних наблюдателей, в августе пост генерального директора покинул сооснователь Сергей Федоринов. Тогда источники «Роем!» говорили, что его вынудили уйти из-за конфликта акционеров. В сентябре, бывшие партнёры Михаил Васинкевич и Алексей Никитин (ещё один сооснователь онлайн-ритейлера), подали иск в Международный арбитраж Лондона (LCIA) с требованием к Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру выкупить их доли — официально считалось, что Никитин уже продал долю полугодом ранее, чего в действительности не было.

Далее последовали многочисленные споры, а затем суды с участием Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ, банка «Санкт-Петербург», «Уралсиба» о возврате кредитов. В 2016 ритейлер впервые попробовал загрузить универсальные e-commerce центры Ulmart Store не только своими отправлениями, но и заказами конкурента — Wikimart (позднее они открылись для Wildberries, Ozon, AliExpress, Lamoda, KupiVip, магазинов «Otto group» и других известных компаний). Тем не менее, к концу 2016 темпы развития «Юлмарта» упали до символических значений, магазин продавал лишь на 2% больше, чем в 2015-м.

В августе 2017 фулфилмент «Юлмарта» пригласил к себе магазины без сайта. На старте услуга оказалась достаточно востребована, через 2 месяца свою логистику ритейлеру захотели поручить около 300 продавцов, десятки поручили, но речь, преимущественно, шла об услуге для малого бизнеса. В том же октябре, усилиями адвокатов со стороны Сбербанка и «Альфа-Групп», Дмитрия Костыгина поместили под домашний арест. По итогам 2017 года оборот «Юлмарта» снизился на 40%, ритейлер выпал из рейтинга самых дорогих компаний Рунета. В 2018 — новое падение выручки на 41%. Абсолютный лидер предыдущих годов стал меньше былых «догоняющих». Приблизительно в 2,5 раз меньше «Озона», 6,5 раз меньше Wildberries.

На фоне конфликта Юлмарт пережил закрытие многих точек выдачи заказов и сокращение штатов. Постепенно интернет-магазин настолько обесценился в глазах собственников, что в 2018 году предприниматели-совладельцы Дмитрий Костыгин и Август Мейер не стали выкупать долю «Юлмарта» у своего партнёра Михаила Васинкевича даже за 1/8 от «цены 2015». По оценке Forbes в 2015 компания стоила $1,4 млрд; летом 2018 Лондонский суд сократил её приблизительно до $175 млн.

На фоне сжимающихся собственных продаж Юлмарта, предоставление логистической платформы всем желающим, выглядит логичной попыткой сохранить жизнь хотя бы у части структур, некогда доминирующего интернет-магазина.