Бывший министр связи Леонид Рейман в марте учредил ООО «Фаб» с уставным капиталом 1 млн руб. и основным видом деятельности «производство аккумуляторов и электрических батарей». ООО «Фаб» зарегистрировано в Зеленограде. По тому же адресу, согласно данным кадастровой карты, зарегистрировано нежилое здание площадью 1,9 тыс. кв. м. Возглавляет ООО Олег Лобанов. До 14 апреля 2021 года он занимал должность гендиректора АО «НПО Цифровые телевизионные системы» (входит в GS Group, производит телеприставки и другую потребительскую электронику). Источник, знакомый с деталями проекта, говорит, что экс-министр хочет построить предприятие по выпуску литийионных аккумуляторов для потребительской электроники, в том числе смартфонов, ноутбуков и т. д.

Леонид Рейман занимал пост министра связи РФ с 1999 по 2008 год. После ухода с госслужбы занялся бизнесом — в частности, в 2013 году основал венчурный фонд «Альтернатива Капитал». Одним из наиболее известных проектов господина Реймана стала попытка запуска завода «Ангстрем-Т» в 2008–2019 годах, на строительского которого ВЭБ.РФ выделил кредитную линию. Предполагалось, что завод будет производить полупроводники по топологиям 130–90 нм на 200-миллиметровых кремниевых пластинах. Но в 2019 году «Ангстрем-Т» был признан банкротом. По итогам процедуры требования кредиторов, включенных в реестр, составили 103 млрд руб., из них 97 млрд руб. приходится на ВЭБ.РФ, который пытается перезапустить производство.