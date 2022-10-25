На Неделе информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan Яндекс рассказал о планах развития разных сервисов и инициатив в стране.

Компания обсуждает с Министерством народного образования Узбекистана запуск Школы программирования в новом учебном году в Ташкенте и Самарканде. Бесплатная годовая программа позволит ученикам 8−10-х классов, прошедшим отбор, освоить Python, научиться создавать веб-приложения, чат-боты и пользовательские интерфейсы.

Сервис по оплате топлива «Яндекс Заправки» готовится к запуску в Узбекистане и ведет переговоры с рядом автозаправочных станций. Этот сервис позволяет водителям оплачивать топливо из приложения.

В городах Нукуса, Карши и Ургенча появится такси Yandex Go, сам сервис пришёл в Узбекистан в 2018 году.

«Ведем переговоры с компаниями, чтобы запустить свою программу дополнительного бесплатного страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей в стране. Такая страховка автоматически распространяется на все поездки сервиса», — сообщил директор по развитию Yandex Taxi.

В начале июля стало известно об открытии офиса Яндекса на ~400 сотрудников в Ереване (Армения). Примерно сотня "яндексоидов" успела уехать в страну уже к середине марта. В сентябре в Ереване запустилась Яндекс.Еда - это третий зарубежный рынок для фудтеха Яндекса под этим брендом, после Беларуссии и Казахстана