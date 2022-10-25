Минцифры: нужно создать фонд выплат компенсаций жертвам утечек персональных данных. Пополняться он должен из оборотных штрафов компаний, допустивших инцидент,— 1% от годового оборота. Штраф назначается, если в сеть попала база размером от 10 тысяч записей и по ней можно идентифицировать 10% пользователей.

Ассоциация больших данных (Яндекс, VK, Сбер, «Ростелеком» и др.): "Создание фонда нецелесообразно, так как «деятельность административно-управленческого аппарата потребует постоянного финансирования из средств федерального бюджета», а фактические суммы компенсаций «будут непредсказуемы». Компаниям было бы целесообразнее инвестировать в аудиты своих информсистем, нежели переводить средства в фонд. Единая методика расчета компенсации не будет учитывать реальную степень защищенности данных и виновности компании, что «демотивирует инвестировать в кибербезопасность»".