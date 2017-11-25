Анонимная российская sim-карта будет работать не дольше 15 суток


Госдума приняла в 3-м чтении законопроект по которому абоненты потеряют право на обслуживание у оператора связи если они не пройдут аутентификацию в течение 15 суток. Требование об аутентификации может вынести Роскомнадзор или силовые ведомства РФ: МВД, ФСБ, ФСО, Федеральная таможенная служба, Служба внешней разведки и ФСИН. Норма введена для «предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи». Законопроект должен пройти Совет Федерации, что с большой вероятностью и произойдёт. СФ обсудил идею идентификации в апреле 2017 — абоненты могли бы идентифицироваться через сайт госуслуг или электронную подпись, считали сенаторы, и подписание президентом Путиным.

По летним оценкам аналитика Mobile Research Group Эдьдара Муртазина ежегодно в России продается более 100 млн sim-карт, примерно 40 млн — с нарушениями. Сейчас каждая активированная карта формально уже зарегистрирована на конкретное физическое или юридическое лицо, но данные регистрации часто не соответствуют действительности.

В июле 2017 Комиссия при Совете Федерации обсудила другую, параллельную инициативу, а именно возможность учёта и контроля идентификаторов мобильных устройств (IMEI). Представители Apple, Samsung, «большой четверки» операторов, «М.Видео», ассоциаций РАТЭК и АКИТ, Генпрокуратуры, МВД, Минкомсвязи, Роскомнадзора, ФСБ, ФТС поговорили о том, что база IMEI окажется полезной для борьбы с преступлениями, совершаемых с использованием телефонов, затруднит серый импорт, поможет отслеживать кражи устройств.

связь 15 суток

К преступлениям с использованием средств связи относятся, например, популярные в последнее время звонки о ложном минировании, которые не обошли стороной и интернет-компании. Так 9 октября был эвакуирован Дом Зингера, сотрудники покинули санкт-петербургский офис «ВКонтакте», 21 сентября по звонку телефонных хулиганов эвакуировался московский офис «Яндекса», общее число подобных звонков измеряется сотнями. Другая разновидность преступлений — распространение экстремистских записей в мессенджерах и соцсетях, с аккаунтов заведённых на анонимные sim-карты. Ещё один вид преступности — традиционные телефонные аферы.

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    Platon Platon

    То есть сей час все СИМ карты продаются только по паспорту, но это не работает, поэтому надо чтобы через 15 дней владелец подтвердил что он владелец, или карту отключат. С точки зрения борьбы с террористами это как поможет? Им как бы тонко намекают что в целях конспирации надо регулярно пароли-явки, вернее симки менять? Так они поди сами до этого дошли.
    Вообще-то идея правильная, но половинчатая. Предлагаю чтобы подтверждать владельца надо было каждые 15 дней, причём с личной явкой в соответствующее ведомство с телефоном и паспортом. А то мало-ли что… как в проклятых европах-то с телефонными хулиганами борется без реестров IME? Кстати, а по приезду в страну из-за границы надо будет свой телефон на учёт поставить, а то работать не будет? … а это мысль….

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    Иван Ильин > Platon контекст

    Они весьма-весьма условно «продаются по паспорту». Осенью 2017 года купил чехол для планшета в одном из крупных сетевых магазинов и продавец буквально всучил, навязал, бесплатно симку МегаФона. Причём она, как я выяснил через личный кабинет, зарегистрирована на какого-то неизвестного мне человека.

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    Astronov Ivan

    Вот интересно:
    1. Как проработаны въездные симки?
    2. Смысл 15-ти дней? От террористов не спасет. От хулиганов телефонных тоже. И от вывода левых денег не спасет.
    3. Не очень понял, IMEI тоже в базу по паспорту, со временем? Как тогда быть с привезенной трубкой? Или надо идти ее и регистрировать? Торгаши первые завоют, людям лень будет ходить регать телефоны, соответственно их и покупать будут реже.

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    Nord11

    Бред тифозный от наших законодателей, видимо от сидячего образа мыслей. Ну купят на паспорт Васи Тюлькина мешок СИМок, через 15 дней легализуют, а там хоть ИГИЛ продавай, или злым небратьям.

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