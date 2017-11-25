Госдума приняла в 3-м чтении законопроект по которому абоненты потеряют право на обслуживание у оператора связи если они не пройдут аутентификацию в течение 15 суток. Требование об аутентификации может вынести Роскомнадзор или силовые ведомства РФ: МВД, ФСБ, ФСО, Федеральная таможенная служба, Служба внешней разведки и ФСИН. Норма введена для «предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи». Законопроект должен пройти Совет Федерации, что с большой вероятностью и произойдёт. СФ обсудил идею идентификации в апреле 2017 — абоненты могли бы идентифицироваться через сайт госуслуг или электронную подпись, считали сенаторы, и подписание президентом Путиным.
По летним оценкам аналитика Mobile Research Group Эдьдара Муртазина ежегодно в России продается более 100 млн sim-карт, примерно 40 млн — с нарушениями. Сейчас каждая активированная карта формально уже зарегистрирована на конкретное физическое или юридическое лицо, но данные регистрации часто не соответствуют действительности.
В июле 2017 Комиссия при Совете Федерации обсудила другую, параллельную инициативу, а именно возможность учёта и контроля идентификаторов мобильных устройств (IMEI). Представители Apple, Samsung, «большой четверки» операторов, «М.Видео», ассоциаций РАТЭК и АКИТ, Генпрокуратуры, МВД, Минкомсвязи, Роскомнадзора, ФСБ, ФТС поговорили о том, что база IMEI окажется полезной для борьбы с преступлениями, совершаемых с использованием телефонов, затруднит серый импорт, поможет отслеживать кражи устройств.
К преступлениям с использованием средств связи относятся, например, популярные в последнее время звонки о ложном минировании, которые не обошли стороной и интернет-компании. Так 9 октября был эвакуирован Дом Зингера, сотрудники покинули санкт-петербургский офис «ВКонтакте», 21 сентября по звонку телефонных хулиганов эвакуировался московский офис «Яндекса», общее число подобных звонков измеряется сотнями. Другая разновидность преступлений — распространение экстремистских записей в мессенджерах и соцсетях, с аккаунтов заведённых на анонимные sim-карты. Ещё один вид преступности — традиционные телефонные аферы.
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То есть сей час все СИМ карты продаются только по паспорту, но это не работает, поэтому надо чтобы через 15 дней владелец подтвердил что он владелец, или карту отключат. С точки зрения борьбы с террористами это как поможет? Им как бы тонко намекают что в целях конспирации надо регулярно пароли-явки, вернее симки менять? Так они поди сами до этого дошли.
Вообще-то идея правильная, но половинчатая. Предлагаю чтобы подтверждать владельца надо было каждые 15 дней, причём с личной явкой в соответствующее ведомство с телефоном и паспортом. А то мало-ли что… как в проклятых европах-то с телефонными хулиганами борется без реестров IME? Кстати, а по приезду в страну из-за границы надо будет свой телефон на учёт поставить, а то работать не будет? … а это мысль….
Они весьма-весьма условно «продаются по паспорту». Осенью 2017 года купил чехол для планшета в одном из крупных сетевых магазинов и продавец буквально всучил, навязал, бесплатно симку МегаФона. Причём она, как я выяснил через личный кабинет, зарегистрирована на какого-то неизвестного мне человека.
Вот интересно:
1. Как проработаны въездные симки?
2. Смысл 15-ти дней? От террористов не спасет. От хулиганов телефонных тоже. И от вывода левых денег не спасет.
3. Не очень понял, IMEI тоже в базу по паспорту, со временем? Как тогда быть с привезенной трубкой? Или надо идти ее и регистрировать? Торгаши первые завоют, людям лень будет ходить регать телефоны, соответственно их и покупать будут реже.
Бред тифозный от наших законодателей, видимо от сидячего образа мыслей. Ну купят на паспорт Васи Тюлькина мешок СИМок, через 15 дней легализуют, а там хоть ИГИЛ продавай, или злым небратьям.