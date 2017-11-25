Госдума приняла в 3-м чтении законопроект по которому абоненты потеряют право на обслуживание у оператора связи если они не пройдут аутентификацию в течение 15 суток. Требование об аутентификации может вынести Роскомнадзор или силовые ведомства РФ: МВД, ФСБ, ФСО, Федеральная таможенная служба, Служба внешней разведки и ФСИН. Норма введена для «предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи». Законопроект должен пройти Совет Федерации, что с большой вероятностью и произойдёт. СФ обсудил идею идентификации в апреле 2017 — абоненты могли бы идентифицироваться через сайт госуслуг или электронную подпись, считали сенаторы, и подписание президентом Путиным.

По летним оценкам аналитика Mobile Research Group Эдьдара Муртазина ежегодно в России продается более 100 млн sim-карт, примерно 40 млн — с нарушениями. Сейчас каждая активированная карта формально уже зарегистрирована на конкретное физическое или юридическое лицо, но данные регистрации часто не соответствуют действительности.

В июле 2017 Комиссия при Совете Федерации обсудила другую, параллельную инициативу, а именно возможность учёта и контроля идентификаторов мобильных устройств (IMEI). Представители Apple, Samsung, «большой четверки» операторов, «М.Видео», ассоциаций РАТЭК и АКИТ, Генпрокуратуры, МВД, Минкомсвязи, Роскомнадзора, ФСБ, ФТС поговорили о том, что база IMEI окажется полезной для борьбы с преступлениями, совершаемых с использованием телефонов, затруднит серый импорт, поможет отслеживать кражи устройств.

К преступлениям с использованием средств связи относятся, например, популярные в последнее время звонки о ложном минировании, которые не обошли стороной и интернет-компании. Так 9 октября был эвакуирован Дом Зингера, сотрудники покинули санкт-петербургский офис «ВКонтакте», 21 сентября по звонку телефонных хулиганов эвакуировался московский офис «Яндекса», общее число подобных звонков измеряется сотнями. Другая разновидность преступлений — распространение экстремистских записей в мессенджерах и соцсетях, с аккаунтов заведённых на анонимные sim-карты. Ещё один вид преступности — традиционные телефонные аферы.