Соцсеть обнаружила у себя пользователей, которые смотрят «от 1,5 до 2 тысяч видео за ночь — по приблизительным расчетам на это уходит порядка 5−7 часов». Количество таких людей не называется. В среднем ночью смотрят по 20 клипов.

Обеспокоившись за пользователей, в ВК запустили эксперимент по показу призывающих к перерыву уведомлений -- например, «Ложитесь спать прямо сейчас, чтобы успеть выспаться», с кнопкой, позволяющей продолжить просмотр клипов.

В режиме эксперимента уведомления увидят две группы пользователей — те, кто пользуется сервисом в ночное время (после 00:00; учитывает часовой пояс) и те, кто проводит за просмотром видео больше 2-х часов (в том числе в дневное время). «Бесконечная лента и быстрый контент делают сервисы коротких видео весьма аддиктивной игрушкой в руках человека, не следящего за гигиеной в сети. Мы решили поднять эту тему публично и напомнить зрителям о важности отдыха — „Клипы“ никуда не денутся, а вот весь следующий день может оказаться серьезным испытанием для невыспавшегося человека. Помимо этого обновления также окажется полезно людям, которые „залипают“ на видео в рабочее время — это вежливый способ напомнить о ежедневных делах, которые, безусловно могут пострадать, если пользователь забылся в ленте».

«Отмечу, что мы первый сервис в нише, который решает эту проблему на уровне продукта — прямой коммуникацией с пользователем через уведомления», описала нововведение пресс-служба. Тем временем, 29 февраля этого года китайский сервис коротких видео Tik-Tok тоже ввёл дополнительные элементы информационной гигиены и родительского контроля.

Ещё к октябрю 2019 года была создана серия видеороликов «You're in Control», в которых звёзды Тик-Тока дают полезные советы. Тогда они в основном относились к комфортному и безопасному использованию сервиса: как пожаловаться или заблокировать пользователя, скрыть автофильтрами неприятные комментарии, управлять доступной информацией о себе.

В апреле того же года появилась функция Screen Time Management (управление экранным временем): пользователь в настройках сам мог установить временное ограничение по использованию сервиса. А в феврале уже прямо в фиде стали появляться предупреждения о том, что пользователь смотрит слишком много видео, и ему стоит отдохнуть. Это тоже видео от звёзд Тик-тока. Некоторые из них призывают сходить куда-то с друзьями и учат бороться с когнитивными искажениями.