Правительство решило, что основными ответчиками по сетям 5G в России будут Ростелеком и Ростех. Цитата из пресс-релиза Ростеха:

В рамках заседания Президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко была утверждена дорожная карта развития мобильных сетей связи пятого поколения. Ответственными исполнителями дорожной карты станут: Ростех — в части создания российского оборудования связи 5G, ПАО «Ростелеком» — в части построения сетей связи 5G и развития сервисов на их основе.

В рамках бюджетных средств, предусмотренных на реализацию дорожной карты, из федерального проекта «Цифровые технологии» 21,463 млрд. рублей будет направлен на производство российского оборудования связи для сетей связи 5G/IMT-2020 и обеспечение его серийного выпуска. Данные средства будут предоставлены Ростеху в качестве целевой субсидии на 2021−2024 гг. На конверсию радиочастотного спектра для сетей связи 5G заложено финансирование в размере 7,393 млрд рублей в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».