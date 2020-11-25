Сегодня в формате видеосюжета о планах и запусках компании состоялась конференция Yet Another Conference, на которой Яндекс ежегодно рассказывает свои новости. Глава компании Тигран Худавердян поговорил о её намерении стать лидером онлайн-торговли в России. Именно поэтому Яндексу нужны финансовые сервисы, которые, после попыток сотрудничать со Сбером и купить банк Тинькова, он будет развивать самостоятельно.

Мы в этом году приняли решение, уже, наверное, третий раз за всю нашу историю, что мы хотим построить крупнейшего, или одного из крупнейших, игрока онлайн-торговли в России. Мы хотим, чтобы на Яндексе можно было купить миллионы товаров, и тебе их доставили. Это огромная ценность -- прийти в супермаркет, который продаёт пять миллионов товаров. В обычном гипермаркете продают 150 тысяч товаров (у Ozon сейчас 9 млн SKU -- прим.ред). Невозможно построить онлайн-торговлю, не имея комплементарного финансового сервиса.

Ранее в Сбере назвали стратегическим направление электронной коммерции. «В индустрию электронной коммерции войдут СберМаркет, СберЛогистика и вновь создаваемые в экосистеме Сбера активы в области e-commerce», сообщила компания.

Руководителем компании СберЛогистика будет назначен Александр Трапезников, ранее работавший заместителем генерального директора компании. До прихода в Сбер он работал в Почте России, где отвечал за работу курьерской службы — ЕМС Russia. Ранее занимал позиции операционного директора СПСР-Экспресс и директора по логистике KUPIVIP.

Руководящая Яндекс.Маркетом Татьяна Умряева уточнила, что сервис не хочет быть ритейлером, хочет быть маркетплейсом и помогать продавать товары магазинам-партнёрам. Однако весь путь к покупке пользователь сможет пройти на Маркете, не переходя в магазин.

Сейчас разрабатывается новая «курьерская платформа», которая будет наиболее точно прогнозировать время прибытия курьера к покупателю (даже с точностью до часа). В Яндексе видят проблему в том, что люди вынуждены с 9 утра до 6 вечера сидеть дома и ждать курьера, который ещё и будет звонить. Решить её призвана доставка в клик через Яндекс.Лавку: заказанный человеком товар отправляется в ближайшую Лавку, покупатель, когда ему удобно, вызывает доставку и за 10 минут получает посылку. Эта услуга сейчас тестируется в 4−5 лавках.