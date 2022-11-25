Топ-менеджмент российского «Вымпелкома» во главе с гендиректором Александром Торбаховым договорился о выкупе актива у нидерландского холдинга Veon в обмен на погашение его долга. Схема до конца не ясна, по некоторым данным, «Вымпелком» выкупит у держателей бонды Veon на $2,1 млрд, выпустив замещающие облигации, которые фактически удвоят собственную долговую нагрузку российской компании. Соглашение «позволяет Veon извлечь выгоду из потенциальной последующей продажи "Вымпелкома" по более высокой оценке в течение 30 месяцев после закрытия сделки и предусматривает типичные права расторжения в пользу Veon в случае изменение контроля над активом. То есть фактически АлександрТорбахов и его коллеги согласились «подержать» актив два-три года, до момента когда можно будет продать его кому-то за реальную цену, и на это время также над ними будет висеть долг.

Veon получит около 130 млрд руб., но не в виде денег. «Вымпелком» выкупит бонды Veon у держателей: «Схема переноса долга (debt pushdown) позволит не платить деньги за границу. "Вымпелком" выкупает облигации, становясь тем, кому должен деньги Veon. Так как "Вымпелком" должен Veon 130 млрд руб., то они могут зачесть долги». О решении продать российский бизнес Veon сообщил 2 ноября 2022 года. Тогда компания в официальном сообщении указала, что «изучает варианты, чтобы достичь наилучшего результата для всех заинтересованных сторон», включая саму компанию, ее акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников.

Представитель самого «Вымпелкома» тогда объяснил, что иностранное происхождение материнской компании сказывается на работе оператора на российском рынке. «В связи с тем, что акционером компании является иностранный холдинг из недружественной юрисдикции и, как следствие, на компанию было наложено множество различных регуляторных ограничений, сегодня мы находится в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка», — заявил представитель оператора. Холдинг Veon на 47,9% принадлежит LetterOne основателей «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, на 8,3% — голландской компании The Stichting, остальные акции находятся в свободном обращении. После начала событий на Украине Фридман и Авен попали под персональные санкции ЕС и Великобритании, после чего покинули свои посты в «Альфа-Групп» и LetterOne.