С первой недели февраля 2018 года Яндекс.Браузер начнет блокировать раздражающую пользователей рекламу, рассказали представители компании. К такой рекламе «Яндекс» и ассоциация IAB Russia отнесли, например, рекламный блок на весь экран, большое всплывающее окно по центру экрана, рекламный видеоролик с автоматически включающимся звуком и баннер по всю ширину экрана.

Фильтрация и блокировка раздражающей рекламы нужна для того, чтобы пользователи отказались от тех блокировщиков рекламы, которые Яндекс не контролирует. В компании подчеркивают, что примерно треть пользователей интернета в России используют блокировщики, ещё 13% хотят их установить. «Это лишает владельцев сайта возможности заработать, а также наделяет разработчиков таких решений властью, которой можно злоупотреблять», — добавляют в «Яндексе».

Кроме того, 19 декабря представители Google сообщили, что намерены начать блокировать некачественную рекламу в браузере Google Chrome с 15 февраля 2018 года, по словам Venture Beat. К такой рекламе в компании отнесли объявления на весь экран, рекламу с автоматически включающимся звуком и всплывающие окна.