Компании «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» в декабре пострадали от волны фейковых заказов. Если в «Яндексе» всплеск заказов совпал с забастовкой таксистов, то в «Ситимобил» основная волна пришлась на день корпоративов 20-го декабря.
Сотрудник «Ситимобила» подтвердил всплеск фейковых заказов, происходящих по одному и тому же сценарию: формируется заказ с оплатой наличными, по приезду машины к месту подачи к ней никто не выходит. Впоследствии водитель, вынужденный отменить заказ, получал в системе блокировку на приём новых заказов, что снижало количество машин на линии и повышало коэффициент цены на поездки. Особо неприятно это было тем, что атака пришлась на вечер пятницы, когда большая часть потенциальных пассажиров могла ехать на корпоративы или с них.
Представители Я.Такси в свою очередь рассказали, что в системе в целом регулярно присутствует некоторый процент заказов от которых отказываются пассажиры, поэтому связь отмененных заказов с забастовками таксистов они смогли отследить исключительно благодаря отзывам псевдопассажиров, которые вступали в переписку с таксистами и обвиняли их в штрейхбрехерстве. Попытка зафлудить систему ложными заказами предпринимаются регулярно, Я.Такси не считает их существенной проблемой и умеет с ними бороться.
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Человек научился рулить и нажимать две кнопки ногами получает по 60−80к. Оказывается это мало. Всех бастующих — уволить, новые очень быстро их заменят.
Забавно таксодятлы обычно любят заказы за кэш в некоторых районах за безнал фиг закажешь с первого раза. А тут такой попандос
Ну нельзя быть таким наивным.
Эти цифры — выручка. Из этой выручки нужно вычесть затраты на топливо и содержание автомобиля, штрафы и прочие расходы от мойки до шиномонтажа.
При этом обычно никто из водителей налоги не платит. Нужно ли рассказать детально из чего состоят доходы и расходы таксиста?
Обычно им все равно, настолько они привыкли к безналу.
Разница лишь в экономике заказа: выгодно ли приезжать к клиенту и везти его за копейки или нет.
Таксисты молодцы, всеми силами приближают эру беспилотного транспорта.
В нашей стране с чудовищно низкой производительностью труда, с раздутым чиновничьим аппаратом, с обилием неэффективных гос. компаний, может хоть беспилотники приподнимут производительность труда, иначе крах…
Платят они давно налоги Через ИП или самозанятость. Яндекс иначе не подключает
))Обычно им все равно, настолько они привыкли к безналу
Наличность они сразу получают, безнал им выводят некоторое время. Так что разница есть.
Не забывайте, что большенство таксистов ездят на арендованых машинах. А это в среднем 1,5к в день. Они платят за машину и начинают зарабатывать себе в карман после 10 часов работы. Работа таксистом это не просто крутить, руль и нажимать педали. Это ежедневный риск. Что бы заработать многим приходиться работать по 16 часов. А, это вред здоровью и усталость которая опасна на дороге. Так же с той суммы которую заплатили за поездку, яндекс или другая служба забирает процент, который составляет около 30%. Так, что на самом деле это не такой и легки и прибыльный труд как кажется.
Хорошо, а сколько должен получать таксист чистыми? Как по мне, так 50К в месяц — за глаза
(другой вопрос, что с учётом непредвиденных расходов это тысяч 70 должно быть)
Можно не работать таксистом, прикиньте?
вот вы зачем спорите, не зная? подключашки яндекс.такси и других псевдо такси существуют именно для целей ухода от налогов, беря с водителей 3−5% комиссии сверху? они выводят наличные для водителей. простой пример: rial.taxi — у них все условия видны: подключают физических лиц без разрешений такси, после чего эти физические лица получают заказы псевдо такси и возят вас и ваших друзей и близких.
А таких «партнеров» и «фальшивых таксопарков» — десятки тысяч. Их списки доступны на сайтах агрегаторов как бы такси.
50к за глаза? в режим 12−16 часов с одним выходным в неделю? А некоторые пашут пока здоровье/возраст позволяет и все семь дней в неделю. Разделите 50к на количество часов? У нас в месяце 160−170 рабочих часов, а в таком режиме (6 рабочих по 12 ч и 1 выходной в неделю) выходит 300 часов в месяц. Водитель в таком режиме должен работать за 50к? Сколько у него будет доход при нормальном рабочих часах? Тысяч 30?
С этого дохода он еще должен заплатить налоги… Отпуск и больничный не положен. Не проще ли тогда менеджером на распашные ворота устроиться? Деньги такие же, ответственности и нервов гораздо меньше.
Довожу до сведения, что самозанятые в такси не имеют права существовать.
Читайте 422-фз 2018 «о самозанятых» статью 2. В такси легальны только две формы деятельности — юрлицо или ИП (69-фз 2011, ст. 9,ч.1.). Причем, ИП на НПД («ИП самозанятый») выполнять требования транспортного законодательства не может. Мы же не можем считать нелегальные схемы деятельности легальными и считать их добрсовестными налогоплательщиками, если они платят хоть какие-то налоги «для вида»? Наверно не можем.
Да, все верно про безнал, но:
и т. п. уже около 70−90% заказов за безналичную оплату. Для водителя это означает, что отказ от безнала (возможности выбора типа оплаты у водителя как правило нет) приведет к резкому снижению выручки за смену. В условиях существования на грани рентабельности — это означает разорение для таксиста и для собственника автомобилей.
1. фальшивые таксопарки — подключашки кредитуют из собственных средств эти схемы и обналичивают безнал сразу, называется это «моментальные выплаты», хотя агрегаторы перечисляют средства с задержками.
Ключевые слова для поиска: «моментум такси».
2. В агрегаторах типа Геттакси и Яндекс.такси
Кстати, наличную оплату практически никто не показывает, т.е. налоги с нее не платят. Поэтому и пытаются 54-фз внедрить в такси. И безуспешно. Возможностей оплачивать кассы и платить налоги в отрасли нет.
Сами задайте себе вопрос, когда Вам водитель _сам_ выдавал кассовый чек или выписывал квитанцию?
Чтобы понять, что недостаточно уметь нажимать ногами, посмотрите картинки по запросу «такси дтп». Многие из этих картинок наглядно покажут, к чему приводит достаточность нажимать ногами. Многие из ДТП явно совершены по вине таксистов: вылет в столбы, в заграждения, в стоящие транспортные средства. Причина этих ДТП: допуск в отрасль «нажимателей ногами» и жуткие переработки. Если Вы водитель, то можете сами оценить свое состояние после 10−12 часов движения за рулем. Только одно дело по трассе километраж крутить, а другое эти 12−16 часов ездить по пробкам. Другая нагрузка и утомляемость. Не зря во всем мире так или иначе введены ограничения на время работу водителей за рулем. В нашей стране длительность непрерывной смены ограничена 8 часами. При этом агрегаторы либо вообще не ограничивают длительность смены, либо 16 часами, как это сделал Яндекс.такси.
Второй аспект допуска «нажимателей педалей» — это Ваша безопасность как пассажира, безопаность Ваших близких и вообще граждан, и не только как пассажиров такси, но и как участников дорожного движения, в том числе как пешеходов.
Поэтому проблема низкой квалификации и низкой оплаты «нажимателей педалей» — это не только их личная проблема на дне жизни. И общественная проблема тоже.
Кстати, в 2019 году, аварийность «нажимателей педалей» выросла еще на 60% по сравнению с 2018 годом.
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«Нажиматель педалей», гражданин другого государства, без водительского удостоверения, на машине без действующего разрешения такси. Но с брендом Яндекс.такси и выполняя заказ Яндекс.такси, убил двух пассажиров и третьего сделал инвалидом. А сам пытался сбежать. Вы таких нажиметелей педалей хотите? Так они уже есть и их становится всё больше. А что если еще понизить доходы? Почему нет? На доширак и койку хватит же. А Вы как пассажир будет играть и выигрывать в русскую рулетку в современном дешевом российском такси. Вам точно нравится такая игра? Мне нет.