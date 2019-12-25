Компании «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» в декабре пострадали от волны фейковых заказов. Если в «Яндексе» всплеск заказов совпал с забастовкой таксистов, то в «Ситимобил» основная волна пришлась на день корпоративов 20-го декабря.

Сотрудник «Ситимобила» подтвердил всплеск фейковых заказов, происходящих по одному и тому же сценарию: формируется заказ с оплатой наличными, по приезду машины к месту подачи к ней никто не выходит. Впоследствии водитель, вынужденный отменить заказ, получал в системе блокировку на приём новых заказов, что снижало количество машин на линии и повышало коэффициент цены на поездки. Особо неприятно это было тем, что атака пришлась на вечер пятницы, когда большая часть потенциальных пассажиров могла ехать на корпоративы или с них.

Представители Я.Такси в свою очередь рассказали, что в системе в целом регулярно присутствует некоторый процент заказов от которых отказываются пассажиры, поэтому связь отмененных заказов с забастовками таксистов они смогли отследить исключительно благодаря отзывам псевдопассажиров, которые вступали в переписку с таксистами и обвиняли их в штрейхбрехерстве. Попытка зафлудить систему ложными заказами предпринимаются регулярно, Я.Такси не считает их существенной проблемой и умеет с ними бороться.