Таксистов «Яндекса», а потом и «Ситимобила» завалили фейковыми заказами


Компании «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» в декабре пострадали от волны фейковых заказов. Если в «Яндексе» всплеск заказов совпал с забастовкой таксистов, то в «Ситимобил» основная волна пришлась на день корпоративов 20-го декабря.

Сотрудник «Ситимобила» подтвердил всплеск фейковых заказов, происходящих по одному и тому же сценарию: формируется заказ с оплатой наличными, по приезду машины к месту подачи к ней никто не выходит. Впоследствии водитель, вынужденный отменить заказ, получал в системе блокировку на приём новых заказов, что снижало количество машин на линии и повышало коэффициент цены на поездки. Особо неприятно это было тем, что атака пришлась на вечер пятницы, когда большая часть потенциальных пассажиров могла ехать на корпоративы или с них.

Представители Я.Такси в свою очередь рассказали, что в системе в целом регулярно присутствует некоторый процент заказов от которых отказываются пассажиры, поэтому связь отмененных заказов с забастовками таксистов они смогли отследить исключительно благодаря отзывам псевдопассажиров, которые вступали в переписку с таксистами и обвиняли их в штрейхбрехерстве. Попытка зафлудить систему ложными заказами предпринимаются регулярно, Я.Такси не считает их существенной проблемой и умеет с ними бороться.

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    Дмитрий Хента

    Человек научился рулить и нажимать две кнопки ногами получает по 60−80к. Оказывается это мало. Всех бастующих — уволить, новые очень быстро их заменят.

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    Petr ¹ > Дмитрий Хента контекст

    Ну нельзя быть таким наивным.
    Эти цифры — выручка. Из этой выручки нужно вычесть затраты на топливо и содержание автомобиля, штрафы и прочие расходы от мойки до шиномонтажа.
    При этом обычно никто из водителей налоги не платит. Нужно ли рассказать детально из чего состоят доходы и расходы таксиста?

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Таксисты молодцы, всеми силами приближают эру беспилотного транспорта.
    В нашей стране с чудовищно низкой производительностью труда, с раздутым чиновничьим аппаратом, с обилием неэффективных гос. компаний, может хоть беспилотники приподнимут производительность труда, иначе крах…

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    фрилансер

    ))Обычно им все равно, настолько они привыкли к безналу

    Наличность они сразу получают, безнал им выводят некоторое время. Так что разница есть.

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    dominspb17@gmail.com

    Не забывайте, что большенство таксистов ездят на арендованых машинах. А это в среднем 1,5к в день. Они платят за машину и начинают зарабатывать себе в карман после 10 часов работы. Работа таксистом это не просто крутить, руль и нажимать педали. Это ежедневный риск. Что бы заработать многим приходиться работать по 16 часов. А, это вред здоровью и усталость которая опасна на дороге. Так же с той суммы которую заплатили за поездку, яндекс или другая служба забирает процент, который составляет около 30%. Так, что на самом деле это не такой и легки и прибыльный труд как кажется.

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    Petr ¹ > фрилансер контекст

    вот вы зачем спорите, не зная? подключашки яндекс.такси и других псевдо такси существуют именно для целей ухода от налогов, беря с водителей 3−5% комиссии сверху? они выводят наличные для водителей. простой пример: rial.taxi — у них все условия видны: подключают физических лиц без разрешений такси, после чего эти физические лица получают заказы псевдо такси и возят вас и ваших друзей и близких.
    А таких «партнеров» и «фальшивых таксопарков» — десятки тысяч. Их списки доступны на сайтах агрегаторов как бы такси.

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    Petr ¹ > Юрий Синодов контекст

    50к за глаза? в режим 12−16 часов с одним выходным в неделю? А некоторые пашут пока здоровье/возраст позволяет и все семь дней в неделю. Разделите 50к на количество часов? У нас в месяце 160−170 рабочих часов, а в таком режиме (6 рабочих по 12 ч и 1 выходной в неделю) выходит 300 часов в месяц. Водитель в таком режиме должен работать за 50к? Сколько у него будет доход при нормальном рабочих часах? Тысяч 30?
    С этого дохода он еще должен заплатить налоги… Отпуск и больничный не положен. Не проще ли тогда менеджером на распашные ворота устроиться? Деньги такие же, ответственности и нервов гораздо меньше.

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    Petr ¹ > фрилансер контекст

    Довожу до сведения, что самозанятые в такси не имеют права существовать.
    Читайте 422-фз 2018 «о самозанятых» статью 2. В такси легальны только две формы деятельности — юрлицо или ИП (69-фз 2011, ст. 9,ч.1.). Причем, ИП на НПД («ИП самозанятый») выполнять требования транспортного законодательства не может. Мы же не можем считать нелегальные схемы деятельности легальными и считать их добрсовестными налогоплательщиками, если они платят хоть какие-то налоги «для вида»? Наверно не можем.

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    Petr ¹ > фрилансер контекст

    Да, все верно про безнал, но:
    1. фальшивые таксопарки — подключашки кредитуют из собственных средств эти схемы и обналичивают безнал сразу, называется это «моментальные выплаты», хотя агрегаторы перечисляют средства с задержками.
    Ключевые слова для поиска: «моментум такси».
    2. В агрегаторах типа Геттакси и Яндекс.такси и т. п. уже около 70−90% заказов за безналичную оплату. Для водителя это означает, что отказ от безнала (возможности выбора типа оплаты у водителя как правило нет) приведет к резкому снижению выручки за смену. В условиях существования на грани рентабельности — это означает разорение для таксиста и для собственника автомобилей.

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    Petr ¹ > фрилансер контекст

    Кстати, наличную оплату практически никто не показывает, т.е. налоги с нее не платят. Поэтому и пытаются 54-фз внедрить в такси. И безуспешно. Возможностей оплачивать кассы и платить налоги в отрасли нет.
    Сами задайте себе вопрос, когда Вам водитель _сам_ выдавал кассовый чек или выписывал квитанцию?

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    Petr ¹ > Дмитрий Хента контекст

    Чтобы понять, что недостаточно уметь нажимать ногами, посмотрите картинки по запросу «такси дтп». Многие из этих картинок наглядно покажут, к чему приводит достаточность нажимать ногами. Многие из ДТП явно совершены по вине таксистов: вылет в столбы, в заграждения, в стоящие транспортные средства. Причина этих ДТП: допуск в отрасль «нажимателей ногами» и жуткие переработки. Если Вы водитель, то можете сами оценить свое состояние после 10−12 часов движения за рулем. Только одно дело по трассе километраж крутить, а другое эти 12−16 часов ездить по пробкам. Другая нагрузка и утомляемость. Не зря во всем мире так или иначе введены ограничения на время работу водителей за рулем. В нашей стране длительность непрерывной смены ограничена 8 часами. При этом агрегаторы либо вообще не ограничивают длительность смены, либо 16 часами, как это сделал Яндекс.такси.
    Второй аспект допуска «нажимателей педалей» — это Ваша безопасность как пассажира, безопаность Ваших близких и вообще граждан, и не только как пассажиров такси, но и как участников дорожного движения, в том числе как пешеходов.
    Поэтому проблема низкой квалификации и низкой оплаты «нажимателей педалей» — это не только их личная проблема на дне жизни. И общественная проблема тоже.
    Кстати, в 2019 году, аварийность «нажимателей педалей» выросла еще на 60% по сравнению с 2018 годом.
    Хотите прокатиться в яндекс.такси и лишиться головы? Легко — смотрите про ДТП 23 июля 2019 года в Петербурге на Обводном канале.
    «Нажиматель педалей», гражданин другого государства, без водительского удостоверения, на машине без действующего разрешения такси. Но с брендом Яндекс.такси и выполняя заказ Яндекс.такси, убил двух пассажиров и третьего сделал инвалидом. А сам пытался сбежать. Вы таких нажиметелей педалей хотите? Так они уже есть и их становится всё больше. А что если еще понизить доходы? Почему нет? На доширак и койку хватит же. А Вы как пассажир будет играть и выигрывать в русскую рулетку в современном дешевом российском такси. Вам точно нравится такая игра? Мне нет.

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