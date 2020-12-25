Госдума в первом чтении одобрила законопроект, признающий геномную информацию биометрическими персональными данными, так как по ним можно установить его личность. Такую информацию требуется защитить в рамках законодательства о персональных данных.

Пперечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, пополнится подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений и подвергнутые административному аресту (сейчас регистрируются осужденные и отбывающие наказание за преступления). Регистрацией будет заниматься Следственный комитет.

Авторы пояснительной записки к законопроекту ссылаются на зарубежный опыт, согласно которому, «базы данных ДНК начинают эффективно функционировать при условии содержания в них геномной информации не менее 1% от общего количества населения страны». В федеральной базе данных геномной информации (далее — ФБДГИ) сейчас есть данные о 0,6% россиян. За счет новых категорий обязательно регистрируемых долю можно будет довести за два года до 5,3%.

Получение геномной информации и развитие на ее основе поисковых алгоритмов в том числе с использованием соответствующих информационных систем является одним из наиболее перспективных направлений при раскрытии и расследовании преступлений. В 2019 году из 127,1 тыс. назначенных исследований ДНК 92,8 тыс. (73%) способствовали выявлению и раскрытию преступлений, в основном тяжких и особо тяжких. За шесть месяцев 2020 года из 70,9 тыс. назначенных исследований ДНК 49,8 тыс. (70,2%) способствовали выявлению и раскрытию преступлений, в основном тяжких и особо тяжких.

В 2019 году президент подписал указ «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», который предполагает «осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения», а также «создание условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений».

В конце 2020 года стало известно, что Яндекс возглавил инвестраунд на $4 млн в медицинский сервис Genotek, занимающейся генетическими исследованиями, и отправил своего представителя в его совет директоров. Впрочем, акционеры не получают доступа к технологическим решениям компании и данным пользователей.