Сбер и Merlion, крупнейший широкопрофильный дистрибьютор, один из лидеров российского IT-рынка, объявили о стратегическом партнёрстве. Компании Merlion принадлежат розничные сети «Позитроника» и «Ситилинк», сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник», производитель компьютеров iRU и ряд других активов. Возможности Merlion будут интегрированы в создающуюся индустрию электронной коммерции Сбера.

В октябре этого года совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов были задержаны, в ноябре им продлили арест до февраля 2021 года. Вместе с ними арестован бывший вице-президент «Евросети» и топ-менеджер Merlion Борис Левин (хотя в самой компании подтверждали только его арест, но не других руководителей). Их обвиняют в покушение на убийство и умышленное уничтожение имущества.

Выяснилось, что показания против Левина дал бывший боевик с Донбасса, учавствовавший в нападении на бизнесмена по заказу Левина. Бизнесмен не пострадал, сообщник по нападению уже умер, а уголовное дело было закрыто местной полицией.

Ветеран якобы рассказал чекистам, что в 2015 году к нему обратился Борис Левин, предложивший за вознаграждение напасть на дом в Красногорском районе одного из бизнесменов, работающих в той же компании, которого якобы решили таким образом за что-то наказать. Отметим, что головной офис Merlion также находится в Красногорске.

До Merlion Левин работал в ТНК-ВР, заняв там со временем должность вице-президента по экономической безопасности. Источники «Росбалта» тогда намекали, что опытный «безопасник» пришёл в компанию как раз во время конфликта акционеров и «склонен к радикальному решению многих проблем, не разбирается в нефтяной отрасли».

Вышеупомянутый ветеран с коллегой забросали дом зажигательной смесью, дом не сгорел, жертв не было. Красногорская полиция провела расследование и закрыла уголовное дело. Второй участник нападения к настоящему моменту умер.

В сентябре 2008 года Левин был арестован в рамках громкого уголовного дела о похищении бывшего экспедитора «Евросети» Андрея Власкина и вымогательстве у него денег и имущества на общую сумму 13 млн рублей. Организатором преступления следователи называли тогдашнего главу компании Евгения Чичваркина, который улетел в Лондон до того, как ему были предъявлены обвинения.

К 2011 году он был оправдан и получил 20 млн рублей компенсации за необоснованное преследование.