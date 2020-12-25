Голосового ассистента в Тинькофф Мобайл теперь можно кастомизировать под свой вкус и потребности. Ему можно «задать индивидуальное имя, выбрать голос и пол, настроить общение ассистента под разные контакты из телефонной книги и незнакомые номера, прописать собственные фразы приветствий и др.»

Голосовой ассистент -- платная услуга, за 59 рублей в месяц он отвечает на звонки вместо владельца телефона, если тот не в сети, не берет трубку, сбрасывает вызов, или если включил функцию «отвечать сразу вместо меня». Первая версия появилась год назад. В версии 2.0 можно выбрать, как ассистент будет называть самого абонента и что каким контактам отвечать. В приложении сохраняются аудиозапись и расшифровка звонков.

А в браузере Atom от Mail.ru Group появилась интеграция с голосовым ассистентом Марусей. Она может открывать сайты, зачитывать новости, погоду, курс валют, включать музыку из ВКонтакте, напоминать о днях рождения и выполнять другие функции с помощью голосовых команд.

За последнюю неделю на переходы из Atom пришлось 0,14% визитов на сайты Рунета по данным Яндекс.Метрики