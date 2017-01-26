25 января «Коммерсант» рассказал об аресте Сергея Михайлова, руководителя подразделения центра информационной безопасности ФСБ РФ. Подробности дела достоверно неизвестны, однако следствие, возможно идёт по статье 275 УК РФ — «Государственная измена». Среди различных версий происходящего есть и такая, где выдвинуто предположение, что «изменой» могли быть раскрытые американцам установочные данные на известных ФСБ компьютерных взломщиков. Штаты потенциально заинтересованы в досье подобного рода, так как большую часть 2016 года страна обсуждала взлом серверов Демократической партии и последующее раскрытие компрометирующих элиту демократов документов.
Шила в мешке не утаишь — наконец-то, опубликовали: sporaw:
у них есть достаточно большой пласт информации о группах и происходящем в России (речь о людях, действия-то этих людей не в России) — и верховодил этим… И неконтролируемо сливал за рубеж.
Для понимания того, что происходит (сравнение).
Вот был Потеев в СВР, замначальника «С» по нелегалам — сдал США все, до чего смог дотянуться.
Михайлов же фактически — примерно то же самое, только по «хакерской» тематике — потому что управление оперативное, и есть доступ (в силу занимаемого положения) к установочным данным людей. На практике, вся страна поставлена раком.
Кроме того, в силу внутренних особенностей взаимодействия, можно так же достаточно неплохо представлять о том, чем занимаются другие подразделения внутри (типа бывшего ФАПСИ), а так же соседние ведомства. После этого можно не задаваться вопросами про «где ваши доказательства» по некоторым темам.
В июне 2016 года The Washington Post опубликовала репортаж о том, как российские хакеры, якобы связанные с силовиками из России и действующие в интересах президента Владимира Путина, взломали компьютерную сеть сторонников Демократической партии. 6 января был опубликован отчет о результатах совместного расследования ЦРУ, Агентства национальной безопасности и Департамента юстиции США по поводу участия российских хакеров во взломе компьютерной сети Комитета демократической партии. Про сам взлом серверов Демократической партии в документе не сказано почти ничего, кроме того, что ЦРУ, АНБ и Департамент юстиции выражают «высокую степень уверенности» в том, что русские сделали это. Уверенность без доказательств одновременно может обозначать, что никаких подтверждений нет. Во-втором сценарии — подтверждения, всё-таки, есть, но Штаты не могут раскрыть доказательства публично, без риска подставить собственных агентов в России.
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