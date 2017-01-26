25 января «Коммерсант» рассказал об аресте Сергея Михайлова, руководителя подразделения центра информационной безопасности ФСБ РФ. Подробности дела достоверно неизвестны, однако следствие, возможно идёт по статье 275 УК РФ — «Государственная измена». Среди различных версий происходящего есть и такая, где выдвинуто предположение, что «изменой» могли быть раскрытые американцам установочные данные на известных ФСБ компьютерных взломщиков. Штаты потенциально заинтересованы в досье подобного рода, так как большую часть 2016 года страна обсуждала взлом серверов Демократической партии и последующее раскрытие компрометирующих элиту демократов документов.

Шила в мешке не утаишь — наконец-то, опубликовали: sporaw:

у них есть достаточно большой пласт информации о группах и происходящем в России (речь о людях, действия-то этих людей не в России) — и верховодил этим… И неконтролируемо сливал за рубеж.

Для понимания того, что происходит (сравнение).

Вот был Потеев в СВР, замначальника «С» по нелегалам — сдал США все, до чего смог дотянуться.

Михайлов же фактически — примерно то же самое, только по «хакерской» тематике — потому что управление оперативное, и есть доступ (в силу занимаемого положения) к установочным данным людей. На практике, вся страна поставлена раком.

Кроме того, в силу внутренних особенностей взаимодействия, можно так же достаточно неплохо представлять о том, чем занимаются другие подразделения внутри (типа бывшего ФАПСИ), а так же соседние ведомства. После этого можно не задаваться вопросами про «где ваши доказательства» по некоторым темам.