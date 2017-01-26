Михайлов сдал Штатам взломщиков серверов Демпартии США?


25 января «Коммерсант» рассказал об аресте Сергея Михайлова, руководителя подразделения центра информационной безопасности ФСБ РФ. Подробности дела достоверно неизвестны, однако следствие, возможно идёт по статье 275 УК РФ — «Государственная измена». Среди различных версий происходящего есть и такая, где выдвинуто предположение, что «изменой» могли быть раскрытые американцам установочные данные на известных ФСБ компьютерных взломщиков. Штаты потенциально заинтересованы в досье подобного рода, так как большую часть 2016 года страна обсуждала взлом серверов Демократической партии и последующее раскрытие компрометирующих элиту демократов документов.

Шила в мешке не утаишь — наконец-то, опубликовали: sporaw:

у них есть достаточно большой пласт информации о группах и происходящем в России (речь о людях, действия-то этих людей не в России) — и верховодил этим… И неконтролируемо сливал за рубеж.

Для понимания того, что происходит (сравнение).

Вот был Потеев в СВР, замначальника «С» по нелегалам — сдал США все, до чего смог дотянуться.
Михайлов же фактически — примерно то же самое, только по «хакерской» тематике — потому что управление оперативное, и есть доступ (в силу занимаемого положения) к установочным данным людей. На практике, вся страна поставлена раком.

Кроме того, в силу внутренних особенностей взаимодействия, можно так же достаточно неплохо представлять о том, чем занимаются другие подразделения внутри (типа бывшего ФАПСИ), а так же соседние ведомства. После этого можно не задаваться вопросами про «где ваши доказательства» по некоторым темам.

В июне 2016 года The Washington Post опубликовала репортаж о том, как российские хакеры, якобы связанные с силовиками из России и действующие в интересах президента Владимира Путина, взломали компьютерную сеть сторонников Демократической партии. 6 января был опубликован отчет о результатах совместного расследования ЦРУ, Агентства национальной безопасности и Департамента юстиции США по поводу участия российских хакеров во взломе компьютерной сети Комитета демократической партии. Про сам взлом серверов Демократической партии в документе не сказано почти ничего, кроме того, что ЦРУ, АНБ и Департамент юстиции выражают «высокую степень уверенности» в том, что русские сделали это. Уверенность без доказательств одновременно может обозначать, что никаких подтверждений нет. Во-втором сценарии — подтверждения, всё-таки, есть, но Штаты не могут раскрыть доказательства публично, без риска подставить собственных агентов в России.

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