Slack объявил о скором запуске версии для корпораций


На сайте мессенджера для работа Slack появилась информация о запуске версии для больших компаний. Цена решения пока не указана (возможно, она будет разной для каждого клиента). До сих пор Slack из-за ряда особенностей было удобно использовать для средних и маленьких коллективов. Новая версия, которая появится «скоро», будет включать в себя:

  • Неограниченное количество отдельных команд в Slack с возможностью создавать общие каналы между ними;
  • Прямые сообщения между всеми сотрудниками;
  • Поиск по всей компании;
  • Единые инструменты администрирования для управления оплатой, безопасностью, интеграциями и другим;
  • Выделенную круглосуточную поддержку с гарантией быстрого ответа.
Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое