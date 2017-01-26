На сайте мессенджера для работа Slack появилась информация о запуске версии для больших компаний. Цена решения пока не указана (возможно, она будет разной для каждого клиента). До сих пор Slack из-за ряда особенностей было удобно использовать для средних и маленьких коллективов. Новая версия, которая появится «скоро», будет включать в себя:
- Неограниченное количество отдельных команд в Slack с возможностью создавать общие каналы между ними;
- Прямые сообщения между всеми сотрудниками;
- Поиск по всей компании;
- Единые инструменты администрирования для управления оплатой, безопасностью, интеграциями и другим;
- Выделенную круглосуточную поддержку с гарантией быстрого ответа.
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