На сайте мессенджера для работа Slack появилась информация о запуске версии для больших компаний. Цена решения пока не указана (возможно, она будет разной для каждого клиента). До сих пор Slack из-за ряда особенностей было удобно использовать для средних и маленьких коллективов. Новая версия, которая появится «скоро», будет включать в себя:

Неограниченное количество отдельных команд в Slack с возможностью создавать общие каналы между ними;

Прямые сообщения между всеми сотрудниками;

Поиск по всей компании;

Единые инструменты администрирования для управления оплатой , безопасностью , интеграциями и другим;

безопасностью интеграциями и другим; Выделенную круглосуточную поддержку с гарантией быстрого ответа.