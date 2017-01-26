Павел Миледин, бывший шеф-редактор портала Finanz и бывший главный редактор «РБК Деньги», обратил внимание на то, что издание «Медуза» умолчало о возможном бизнес-конфликте среди фигурантов расследования о домогательствах в «Лиге школ». Как пишет Миледин, по данным системы «СПАРК», генеральный директор школы Сергей Бебчук и, предположительно, брат жертвы Бебчука упоминаются, соответственно, как владелец и генеральный директор компании по производству ПО. Миледин предполагает, что эта деталь может «перевернуть всю историю с ног на голову».
[У] Бебчука Сергея Александровича […] до ноября 2015 года была своя компания по производству программного обеспечения ООО «Коддан Текнолоджис». А гендиректором этой компании с декабря 2014 года значится Петр Воляк, который, возможно является братом Веры Воляк. Той девушки, которая была первой жертвой Бебчука и которая записала видео-обращение. Отчества Петра и Веры совпадают, как и адреса прописки.
Теперь у вас тоже появились вопросы? Например, как возможный брат жертвы работал вместе с возможным растлителем? И что, никто из семьи Воляк не был против? И не объясняет ли их совместный бизнес например, появление видео-обращения? А не было ли там акционерного конфликта? А что тогда было?
Я ни в коем случае не хочу принизить расследование «Медузы». То что сделано — важно и круто. Очень. И я ни в коем случае не собираюсь оправдывать тех, кто в статье обвинен в сексуальных домогательствах — скорее всего это правда.
Но «Медуза» фактически обвиняет людей в уголовных преступлениях, и не пишет об очень важной детали, которая возможно всю историю переворачивает с ног на голову. Мне, как читателю, хотелось бы, чтобы в статье эта информация была и чтобы она была объяснена. И если уж вы взялись за такую чувствительную тему — не считаете ли вы, что надо пробить все до упора, и разобраться до самого конца, прежде чем опубликовать?
В комментариях главный редактор «Медузы» Иван Колпаков ответил, что они были в курсе этой детали, но решили её не включать в текст. По мнению Колпакова, бизнес-составляющая истории имеет слабое отношение к основному сюжету.
Понимаю, что уважаемые комментаторы вряд ли мне поверят, но мы в курсе этого сюжета, все-таки есть в нашей редакции люди, умеющие пользоваться «СПАРК». Мне не кажется, что этот конкретный эпизод переворачивает историю с ног на голову, с чем вполне могут не согласиться люди из бизнес-журналистики, и это их право. Для меня важнейшим документом — помимо двух десятков довольно убедительных свидетельств жертв насилия (не свалившихся на голову Туровскому самоходом), видеообращений, писем и прочего — является запись разговора инициативной группы выпускников с Бебчуком. Несмотря на это, сюжет с Воляк требует объяснения; собственно, это и будет сделано в одном из ближайших текстов про «Лигу школ».
С ним не согласилась бывший шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская. По её мнению, нельзя так разделять историю, так как конфликт интересов всё равно остаётся.
Иван, извините, что вмешиваюсь, не с целью вас учить. Но резануло, как и адепта так сказать бизнес-журналистики, и как читателя. Это так не делится — на бизнес и не-бизнес. Это называется «возможен конфликт интересов». Жизнь же не делится на жизнь до работы и во время, как показывает ваша же статья. Мне как читателю обидно, что мне не дали всю картину, я бы хотела знать о возможных конфликтах героев в разных сферах.
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Понятно, что у вас заголовки через один фальшивенькие, но сейчас это выглядит как конфликт интерес самой Медузы в деле о педофилах, что уже совсем дно.