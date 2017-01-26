Павел Миледин, бывший шеф-редактор портала Finanz и бывший главный редактор «РБК Деньги», обратил внимание на то, что издание «Медуза» умолчало о возможном бизнес-конфликте среди фигурантов расследования о домогательствах в «Лиге школ». Как пишет Миледин, по данным системы «СПАРК», генеральный директор школы Сергей Бебчук и, предположительно, брат жертвы Бебчука упоминаются, соответственно, как владелец и генеральный директор компании по производству ПО. Миледин предполагает, что эта деталь может «перевернуть всю историю с ног на голову».

[У] Бебчука Сергея Александровича […] до ноября 2015 года была своя компания по производству программного обеспечения ООО «Коддан Текнолоджис». А гендиректором этой компании с декабря 2014 года значится Петр Воляк, который, возможно является братом Веры Воляк. Той девушки, которая была первой жертвой Бебчука и которая записала видео-обращение. Отчества Петра и Веры совпадают, как и адреса прописки.

Теперь у вас тоже появились вопросы? Например, как возможный брат жертвы работал вместе с возможным растлителем? И что, никто из семьи Воляк не был против? И не объясняет ли их совместный бизнес например, появление видео-обращения? А не было ли там акционерного конфликта? А что тогда было?

Я ни в коем случае не хочу принизить расследование «Медузы». То что сделано — важно и круто. Очень. И я ни в коем случае не собираюсь оправдывать тех, кто в статье обвинен в сексуальных домогательствах — скорее всего это правда.

Но «Медуза» фактически обвиняет людей в уголовных преступлениях, и не пишет об очень важной детали, которая возможно всю историю переворачивает с ног на голову. Мне, как читателю, хотелось бы, чтобы в статье эта информация была и чтобы она была объяснена. И если уж вы взялись за такую чувствительную тему — не считаете ли вы, что надо пробить все до упора, и разобраться до самого конца, прежде чем опубликовать?