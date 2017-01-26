Apple подала иск к американскому производителю чипов Qualcomm в Пекинский суд по интеллектуальным правам, сообщает Reuters. Apple требует от Qualcomm возместить убытки в размере около $145 млн и обвиняет компанию в злоупотреблении доминирующем положением на рынке. Также Apple подала второй иск, в котором они обвинили Qualcomm в неисполнении своих обещаний, связанных с лицензированием патентов.

Qualcomm является крупным поставщиком чипов для Apple и Samsung, эти компании приносят ей 40% ее выручки. Такого положения Qualcomm удалось добиться за счет того, что ей принадлежат патенты на несколько технологий, лежащих в основе производства всех современных мобильных устройств. В 2015 году патентные отчисления принесли компании $6,5 млрд. Крупнейшие мировые производители сотовых телефонов развернули кампанию по борьбе с Qualcomm по всему миру.

Первые победы производители смартфонов одержали в родной для Samsung Южной Корее. Местный антимонопольный регулятор Fair Trade Commission оштрафовал Qualcomm на $853 млн за нарушения политики лицензирования. По мнению ведомства, Qualcomm требовала слишком много денег с производителей сотовых телефонов и нарушала права компаний, пытающихся закупать микрочипы у сторонних производителей. Расследование было начато по требованию Samsung и LG.

17 января 2017 года Федеральная торговая комиссия США вынесла решение, согласно которому Qualcomm злоупотребляет своим монопольным положением на рынке. Apple через несколько дней обратился в суд и потребовал возместить ему ущерб в размере $1 млрд. Qualcomm уже заявила, что будет подавать апелляцию на оба решения. В настоящее время также идут активные расследования против Qualcomm на Тайване и в Европе, так что иск в Китае явно будет не последним неприятным сюрпризом для компании.