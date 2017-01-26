Минкомсвязи собирается запретить российским госорганам и госкомпаниям продлевать лицензии на уже купленный иностранный софт. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад министра связи Николая Никифорова об импортозамещении софта, который был подготовлен к заседанию правительства 26 января. Однако доклад был исключен из повестки, поэтому, вероятно, он будет рассмотрен на следующих заседаниях.

Cогласно информации в справке к докладу, в настоящее время ограничения не распространяются на сервисные платежи, и в 2016 году госзаказчики активно закупали «работы по созданию новых программных продуктов, основанных на иностранном ПО». В министерстве считают, что этот пробел в нормативной правовой базе каждый год лишает отечественных разработчиков миллиардов доходов и усложняет дальнейшее решение задачи импортозамещения ПО. Законодательные изменения, предложенные Минкомсвязи, не позволят пользоваться лазейкой.

По данным Минэкономразвития России 2015, на которые ссылается Никифоров в докладе, затраты на приобретение импортного ПО в общем объеме госзакупок софта за 2015 год составили 77% в денежном выражении. Однако количество контрактов на покупку российского софта в 2015 выросло больше, чем в 2 раза (по сравнению с 2014 годом).

Закон, согласно которому заказчик обязан при закупке ПО для госнужд отдавать приоритет российским разработкам, вступил в силу еще 1 января 2016 года.