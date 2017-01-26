Mail.Ru Group запустил сервис облачного хостинга данных, поддерживающий режим «горячее хранилище» — дата центры, которые поддерживают частые обращения к информации и ее изменения, что обычно необходимо ресурсам с обновлением данных в режиме онлайн, в том числе СМИ, социальным сетям, видеохостингам и т. д. «Холодное хранилище» — это серверные центры, где хранятся большие объемы архивных данных. Такое хранилище Mail.ru Group запустила в ноябре 2016 года.

Дата-центры Mail.Ru Group расположены на территории РФ, что обеспечивает соответствие российскому законодательству и удобство работы с юрлицами, а также более высокую скорость ответа по сравнению с международными конкурентами, говорят в компании.

Среди первых клиентов «горячего хранилищя» Mail.Ru Group: Life.ru, ресурс для поиска удаленной работы Freelance.ru и сервис для поиска и заказа готовой еды и продуктов Delivery Club. Кроме того, Hotbox используется для хранения всего редакторского контента на Hi-Tech Mail.ru и других медиапроектах Mail.ru Group.

Сервис Mail.ru Group поддерживает API Amazon S3 — крупнейшего международного сервиса горячего хранения данных, клиентами которого являются в частности Dropbox, Ubuntu One, Twitter и Minecraft. Части клиентов Amazon придется перенести данные своих российских пользователей на сервера, расположенные в России из-за нового закона о хранении персональных данных.