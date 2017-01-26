Mail.Ru Group запустил сервис облачного хостинга данных, поддерживающий режим «горячее хранилище» — дата центры, которые поддерживают частые обращения к информации и ее изменения, что обычно необходимо ресурсам с обновлением данных в режиме онлайн, в том числе СМИ, социальным сетям, видеохостингам
Дата-центры Mail.Ru Group расположены на территории РФ, что обеспечивает соответствие российскому законодательству и удобство работы с юрлицами, а также более высокую скорость ответа по сравнению с международными конкурентами, говорят в компании.
Среди первых клиентов «горячего хранилищя» Mail.Ru Group: Life.ru, ресурс для поиска удаленной работы Freelance.ru и сервис для поиска и заказа готовой еды и продуктов Delivery Club. Кроме того, Hotbox используется для хранения всего редакторского контента на Hi-Tech Mail.ru и других медиапроектах Mail.ru Group.
Сервис Mail.ru Group поддерживает API Amazon S3 — крупнейшего международного сервиса горячего хранения данных, клиентами которого являются в частности Dropbox, Ubuntu One, Twitter и Minecraft. Части клиентов Amazon придется перенести данные своих российских пользователей на сервера, расположенные в России из-за нового закона о хранении персональных данных.
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Тарифы то какие?
Бета пока. Написано, что попробовать бесплатно можно. Ценника нет ещё.
UPD: Егор Ганин написал, что «ориентировочная стоимость хранения данных после выхода из бета-режима составит около 2,5 руб. за 1 ГБ в месяц. Стоимость исходящего трафика составит 0,8 руб. за 1 ГБ».