Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников объявил, что при работе через доставку Delivery Club «в лучшем случае ресторан работает в районе ноля». Есть и прямые имиджевые потери, как рассказал Овчинников: «Delivery Club продолжают использовать наш бренд в контекстной рекламе, даже если наш ресторан отсутствует в зоне доставки, перенаправляя наших клиентов на конкурентов».
Единственный смысл для нас в том, чтобы работать с агрегатором, заключался в том, чтобы привлекать новых клиентов, но наш анализ результатов работы показал, что этот инструмент не работает. Практика показала, что только 5−8% клиентов уходят с агрегатора на наш сайт.
Сейчас «Додо» запустили процесс расторжения договоров с Delivery Club и другими неназванными агрегаторами.
Delivery Club был запущен 1 сентября 2009 г. В базе сервиса — более 4 500 подключенных ресторанов и сотни служб доставки. В ноябре 2016 года российский Delivery Club за 100 млн долларов выкупила Mail.Ru Group. По итогам первого полугодия 2016 года показатель EBITDA у проекта был близким к нулю. В январе-декабре 2015 года чистый убыток компании составлял 235,5 млн рублей, по данным Kartoteka.ru.
Обновлено в 14:35, Delivery Club дали Овчинникову совет:
Delivery Club работает с франчайзи Додо Пицца, а не владельцем франшизы, и в наших договорах нет запрета на использование в контекстной рекламе бренда франшизы. Все в рамках закона. То, что владелец франшизы начинает диктовать франчайзи с кем им работать, а с кем нет — печальный тренд, так как он явно противоречит их желанию работать с нами и зарабатывать. Мы видим, что франчайзи довольны партнерством с Delivery Club и хотят с нами работать.
Дискутировать о ценности агрегаторов (в любой отрасли) можно бесконечно, но на наш взгляд первичны бизнес-показатели. Delivery Club постоянно генерирует ресторанам дополнительные заказы с гарантированной маржинальностью. Обвинять агрегатор в том, что пользователь на его страницах видит предложения от других ресторанов — все равно, что обвинять пользователя в том, что он зашел в интернет и начал искать другие варианты. В конечном итоге он выбирает между теми или иными ресторанами и ориентируется на качество еды, цену, скорость доставки и так далее. У Delivery Club нет задачи насильно переключать пользователя с ресторана на ресторан — нам важно, чтобы он получал максимально качественный сервис.
Мы советуем Федору относиться к Delivery Club не как к генератору трафика сайта и приложения Додо, а как к источнику заказов и дохода для бизнеса своих франчази и себя как следствие. И тогда все встанет на свои места и наступит вселенское счастье.
Кстати, мы любим наших пользователей, поэтому дарим всем от себя промо-код на 25% (DODO25) в Delivery Club на один заказ до конца февраля.
Исходное сообщение Фёдора Овчинникова, в ответ на которое, DC распространили реплику приведённую выше:
Мы приняли стратегическое решение отказаться от работы с Delivery Club и другим агрегаторами доставки в России. Это решение распространяется на всех наших партнеров-франчайзи во всех городах. С 1 марта «Додо Пицца» больше не будет представлена в агрегаторах — процесс расторжения договоров уже запущен. Почему мы приняли такое решение?
1. Текущая бизнес-модель Delivery Club не нацелена на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество между агрегатором и пиццериями по принципу win-win.С моей точки зрения, в текущей форме для нас это бизнес-паразит, который не приносит сетям в долгосрочной перспективе никой ценности, а только убытки и зависимость. Эта бизнес-модель построена, не на «любви», а на «выкручивании рук» и манипуляции. Несмотря на все наши переговоры, Delivery Club продолжают использовать наш бренд в контекстной рекламе, даже если наш ресторан отсутствует в зоне доставки, перенаправляя наших клиентов на конкурентов, представленных в агрегаторе.
2. В данный момент времени Delivery Club берет комиссию в размере 20% с заказа, при этом рентабельность доставки для ресторанов составляет 15−25%. Таким образом в лучшем случае ресторан работает в районе ноля. Для сравнения роялти «Додо Пиццы» для партнеров-франчайзи составляет 5%, при этом наши партнеры получают целую систему — от меню, маркетинга до сайта и информационной системы. Для ресторанов, у которых доставка не является основным бизнесом, работа с Delivery Club может выполнять функцию рекламы или дополнительного сервиса для клиентов. Для таких ресторанов это фактически аутсорсинг цифрового маркетинга и онлайн-заказа. Для компаний, специализирующихся на доставке, работа с агрегатором в текущей бизнес-модели невыгодна в долгосрочной перспективе.
3. Единственный смысл для нас в том, чтобы работать с агрегатором, заключался в том, чтобы привлекать новых клиентов, но наш анализ результатов работы показал, что этот инструмент не работает. Практика показала, что только 5−8% клиентов уходят с агрегатора на наш сайт. Большинство клиентов агрегатора ориентированы на скидки и лояльны агрегатору. Уход из агрегаторов с одной стороны заставит нас быстрее и лучше разрабатывать собственные инструменты — сайт, мобильное приложение, развивать свой цифровой маркетинг, с другой стороны — часть клиентов агрегатора уйдут на наши площадки за нами.
4. Delivery Club растет и развивается по ускоряющейся спирали — чем больше у агрегатора ресторанов на сайте, тем они привлекательнее для клиента, тем больше у них денег для привлечения новых клиентов. Чем больше клиентов, тем привлекательнее они для ресторана, и далее по кругу. Чем быстрее мы выберемся из этой спирали, тем меньше мы будем способствовать их росту. Деньги, которые зарабатывает Delivery Club на Додо, агрегатор потом тратит на борьбу с нами, переманивая с помощью контекста по нашему бренду наших же клиентов в агрегатор. Это мощное противоречие бизнес-модели для клиентов агрегатора, у которых есть свои онлайн-площадки для заказов.
5. Почему мы не боимся ухода из Delivery Club? В отличии от Маркета, где продаются одинаковые товары, в общественном питании у каждого игрока — уникальный продукт. Продукт — первичен. Мы уверены и спокойны. Будет классный продукт, будет сильный бренд — будут лояльные клиенты. Онлайн-продажи — это наша сильная сторона. В среднесрочной перспектие мы запустим лучшее мобильное приложение для доставке пиццы. Цифровой маркетинг это зона для развития, но там нет чего-то того, что нам не под силу реализовать, тем более с ростом компании.
Delivery Club, пока!
P. S.Здесь в комментариях большая дискуссия о перспективах агрегаторов доставки еды с участием экс-директора Delivery Club: www.facebook.com/ovchinnikov.fedor/posts/10210990298814577
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Фёдор, ты прям не знаешь как вести бизнес в эпоху уберизации: на кухне таджики, доставщики узбеки, и всё будет для тебя пучком!
+1
Когда ты лох, ничего не умеешь и не можешь, зато прочитал Personal MBA, Lean Srartup и миллион другого, тебе так смешно читать нытьё ДоДоПиццы, кабут и так всё заранее было ясно. Одни читают и умные, зато ничё не могут, другие делают, зато глупо. Ну ладно, если хотя бы до стадии Бакшта не доделали (у него там стартапер напёк блинов до суйсайда).
А вот интересно, много тут клиентов Delivery Club и им подобных? Зачем заказывать пиццу через них, если у любой пиццы и так доставка есть? Ради баллов и скидок? Как часто вы заказываете еду из традиционных ресторанов вместо того, чтобы в эти рестораны просто сходить?
Я всегда считал, что Викимарт — магазинам не союзник, а конкурент. Так и здесь я считаю, что Деливери клуб — ресторанам со своей доставкой конкурент.
И вообще Деливери клуб — это вовсе не «уберизация».
Уберизация, это когда у тебя все производство — это IT и маркетинг. Просядет рынок — сервера отключил и сидишь спокойно, никого не сокращаешь.
А если у тебя есть свой реальный бизнес, доставка, то она может генерировать как прибыль, так и убыток. А убыток надо сокращать, надо доставлять еще какие-то товары. Как я вижу там кроме еды и продукты доставляют, а они конкуренты готовым блюдам (закускам точно конкуренты). Служба доставки сама может внезапно заняться продажей напитков, соков, фрешей, морсов, минеральной воды (про производство готовых блюд и подумать страшно). Пример Викимарта очень поучителен — сами стали торговать в итоге, накапливая статистику ходовых товаров на чужих продажах. Так и тут статистика заказов имеется.