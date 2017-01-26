Мы приняли стратегическое решение отказаться от работы с Delivery Club и другим агрегаторами доставки в России. Это решение распространяется на всех наших партнеров-франчайзи во всех городах. С 1 марта «Додо Пицца» больше не будет представлена в агрегаторах — процесс расторжения договоров уже запущен. Почему мы приняли такое решение?

1. Текущая бизнес-модель Delivery Club не нацелена на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество между агрегатором и пиццериями по принципу win-win.С моей точки зрения, в текущей форме для нас это бизнес-паразит, который не приносит сетям в долгосрочной перспективе никой ценности, а только убытки и зависимость. Эта бизнес-модель построена, не на «любви», а на «выкручивании рук» и манипуляции. Несмотря на все наши переговоры, Delivery Club продолжают использовать наш бренд в контекстной рекламе, даже если наш ресторан отсутствует в зоне доставки, перенаправляя наших клиентов на конкурентов, представленных в агрегаторе.

2. В данный момент времени Delivery Club берет комиссию в размере 20% с заказа, при этом рентабельность доставки для ресторанов составляет 15−25%. Таким образом в лучшем случае ресторан работает в районе ноля. Для сравнения роялти «Додо Пиццы» для партнеров-франчайзи составляет 5%, при этом наши партнеры получают целую систему — от меню, маркетинга до сайта и информационной системы. Для ресторанов, у которых доставка не является основным бизнесом, работа с Delivery Club может выполнять функцию рекламы или дополнительного сервиса для клиентов. Для таких ресторанов это фактически аутсорсинг цифрового маркетинга и онлайн-заказа. Для компаний, специализирующихся на доставке, работа с агрегатором в текущей бизнес-модели невыгодна в долгосрочной перспективе.

3. Единственный смысл для нас в том, чтобы работать с агрегатором, заключался в том, чтобы привлекать новых клиентов, но наш анализ результатов работы показал, что этот инструмент не работает. Практика показала, что только 5−8% клиентов уходят с агрегатора на наш сайт. Большинство клиентов агрегатора ориентированы на скидки и лояльны агрегатору. Уход из агрегаторов с одной стороны заставит нас быстрее и лучше разрабатывать собственные инструменты — сайт, мобильное приложение, развивать свой цифровой маркетинг, с другой стороны — часть клиентов агрегатора уйдут на наши площадки за нами.

4. Delivery Club растет и развивается по ускоряющейся спирали — чем больше у агрегатора ресторанов на сайте, тем они привлекательнее для клиента, тем больше у них денег для привлечения новых клиентов. Чем больше клиентов, тем привлекательнее они для ресторана, и далее по кругу. Чем быстрее мы выберемся из этой спирали, тем меньше мы будем способствовать их росту. Деньги, которые зарабатывает Delivery Club на Додо, агрегатор потом тратит на борьбу с нами, переманивая с помощью контекста по нашему бренду наших же клиентов в агрегатор. Это мощное противоречие бизнес-модели для клиентов агрегатора, у которых есть свои онлайн-площадки для заказов.

5. Почему мы не боимся ухода из Delivery Club? В отличии от Маркета, где продаются одинаковые товары, в общественном питании у каждого игрока — уникальный продукт. Продукт — первичен. Мы уверены и спокойны. Будет классный продукт, будет сильный бренд — будут лояльные клиенты. Онлайн-продажи — это наша сильная сторона. В среднесрочной перспектие мы запустим лучшее мобильное приложение для доставке пиццы. Цифровой маркетинг это зона для развития, но там нет чего-то того, что нам не под силу реализовать, тем более с ростом компании.

Delivery Club, пока!