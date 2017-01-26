Сервис по изучению английского языка LinguaLeo подвел коммерческие итоги 2016 года: за счет мобильной стратегии и реструктуризации продукта выручка компании выросла на 19%. Об этом говорится в финансовом отчёте компании, который поступил в редакцию «Роем!».
Также в прошлом году количество пользователей увеличилось на 17%, а доля мобильных продаж — на 21% (относительно показателей 2015 года) и достигла 23% от общего оборота компании. В мобильном сегменте лучше всего показали себя пользователи приложения на платформе iOS — здесь рост выручки составил 69%, а выручка через приложение на Android увеличилась на 27%. Доля B2B продаж от общего оборота выросла до 6,5%.
«Стратегия Mobile First принесла свои первые плоды. В течение 2016 года основная разработка велась для платформы iOS, мы запустили тренировки по двум новым навыкам и уже видим качественный рост выручки в этом сегменте. Доход через мобильное приложение прирастает быстрее веба. Например, ARPU декабря 2016 на iOS выросло в 2,5 раза относительно данного показателя декабря 2015 года», — прокомментировала итоги управляющий директор компании Ирина Шашкина.
Кейс LinguaLeo: Как соревновательность пользователей влияет на продажи продукта
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