Сервис по изучению английского языка LinguaLeo подвел коммерческие итоги 2016 года: за счет мобильной стратегии и реструктуризации продукта выручка компании выросла на 19%. Об этом говорится в финансовом отчёте компании, который поступил в редакцию «Роем!».

Также в прошлом году количество пользователей увеличилось на 17%, а доля мобильных продаж — на 21% (относительно показателей 2015 года) и достигла 23% от общего оборота компании. В мобильном сегменте лучше всего показали себя пользователи приложения на платформе iOS — здесь рост выручки составил 69%, а выручка через приложение на Android увеличилась на 27%. Доля B2B продаж от общего оборота выросла до 6,5%.