Swap.com — американский #стартапдня по перепродаже ношеной одежды, надоевших детских игрушек и подобных вещей. До смартфонов ещё не дошли, список категорий доступных на сайте пока не очень велик, но регулярно расширяется. Бизнес-модель проекта — лобовая интернетизация классической советской комиссионки. Продавец отправляет по почте свои сокровища, swap проверяет присланное на соответствие гигиеническим и эстетическим нормам, фотографирует, пишет описание и выкладывает товар на сайт по указанной продавцом цене. Для покупателя это выглядит как обычный интернет-магазин: каталог, поиск, корзина, всё как положено. Доставка тоже совершенно стандартная, всё заказанное просто приходит по почте одной посылкой.

Чем такой подход лучше обычных классифайдов? Конечно, swap удобнее и для покупателей, и для продавцов. Не надо ни с кем общаться, встречаться в метро, бессмысленно ждать появления необязательных контрагентов… Сделки для обеих сторон гарантированно безопасны, никто не даст при встрече по голове, не обсчитает и даже не обманет про качество товара уж совсем явно, ведь фотографии и описание делает независимый посредник. Немаловажно и то, что ненужный хлам хранится не дома, а на складе, место для новых покупок освобождается сразу, а не неизвестно когда. Кроме того, swap не ограничен географически, вещи могут продаваться не в рамках одного города, а по всей стране. Конечно, в принципе такое можно и через OfferUp, но на практике что-то мелкое за тысячу километров физик физику отправлять не будет.

Чем это хуже обычных классифайдов? Просто дорого. Swap.com берет 30% комиссии с каждой сделки и $12 за фотографирование и размещение на сайте любого количества вещей, отправленных одной почтовой посылкой. 30% смотрится как-то необычно много, но понятно, что вещи в основном дешевые, а жить проекту как-то надо. Тем более, что инвесторских денег пока потратили относительно мало — $12 миллионов за 8 (!) лет жизни, а первый большой ($20 миллионов) раунд получили только в конце прошлого года.

Получится ли с этой подпоркой взлететь, естественно не знаю. Один раз стартап уже разворачивался, раньше они не посредничали при продаже, а помогали пользователям построить сложные цепочки обмена (мне отправляются ботинке Пети, Пети очки Маши, а Маше мои перчатки). Теоретически это работает и сейчас, но никто так и не пользуется.