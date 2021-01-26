Агрегатор такси Bolt выйдет в российские регионы, в том числе в Москву, с новыми услугами, рассказали «Коммерсанту».

Франчайзи Bolt в обмен на процент от выручки смогут развивать под его брендом один или несколько сервисов, уточнили в компании, например, оказывать услуги такси, доставки еды, аренды электросамокатов и электровелосипедов. На них же лягут и маркетинг, клиентская поддержка, подбор и наем водителей и курьеров.

По той же модели Bolt собирается начать работать в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В России Bolt пока работал только в Петербурге, причём зимой-весной 2020 года показал признаки сворачивания деятельности: затих в соцсетях, перестал подключать водителей, пассажирам было трудно вызвать машину. «В Петербурге, по данным на декабрь 2020 года, о Bolt знают 35% пользователей такси, но за месяц им пользовались только 2%", передаёт результаты опроса «Коммерсант».

Компания Bolt появилась в Эстонии в 2013 году, среди её инвесторов китайский агрегатор такси Didi, который на настоящий момент постепенно запускается в разных российских городах.

ФАС по результатам оценки рынка такси в России за период с 1 января 2017 года по 31 марта 2019 года пришла к выводу, что рынок монополизирован. Его поделили три игрока: ООО «Яндекс.Такси» (бренды «Яндекс.Такси» и Uber), ООО «Управление Регионами» (бренд Maxim) и группа лиц в составе Fasten CY Limited (бренды «Везёт», «Фастен», «Лидер», «Минимум», «РедТакси», «Сатурн»).