ЮKassa исследовала динамику бизнеса своих пользователей в возрасте 18−24 года за 2020 год. Оборот платежей в интернет-магазинах, которые принадлежат молодым предпринимателям, вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, а количество продаж — в 5,2 раза. У большинства таких магазинов (28%) товар относится к категории видео и аудиоконтента, а ещё 5,8% продают курсы, мастер-классы и тренинги. Таким образом, «информацией» торгуют 33,5%, треть от всех площадок.

Большинство бизнесменов из изученной группы оказались в возрасте 24 лет (35%). Девятнадцатилетних 2,5%.

«Молодежи принадлежат 2,5 тысячи подключенных к ЮКассе площадок», сообщила компания, а всего таких магазинов в декабре 2020 года было более 120 тысяч. То есть, молодые бизнесмены составляют 2% клиентов ЮКассы, а девятнадцатилетние -- 0,05%. Тем не менее, именно у них за год сильнее всего выросли объемы платежей -- в 630 раз, и составили больше 50 млн рублей.

14% магазинов молодых предпринимателей торгуют сувенирами и товарами для хобби, 9,3% -- одеждой и обувью, 3,3% -- косметикой и товарами для здоровья.

Cамый большой средний чек был на сайтах с услугами по ремонту оборудования и товарами для автомобилей — 10 252 рубля. Второе место по этому показателю досталось площадкам со строительными материалами, которые принимали от покупателей в среднем по 9403 рубля. Третью строчку заняли интернет-магазины электроники со средним чеком — 9233 рубля. Для сравнения, в 2019 году топ-3 категорий интернет-магазинов студентов с самыми большими средними чеками выглядел так: электроника — 13 003 рубля, товары для дома и сада — 8091 рубль, одежда и обувь — 6498 рублей.

Тем временем банк Тинькофф при подключении эквайринга начал бесплатно раздавать корпоративным клиентам устройства, совмещающие в себе кассу и платёжный терминал.

Не планирующая сразу после школы становиться предпринимателями молодежь по-прежнему хочет работать в Яндексе, Google, Apple, «Газпроме» и Сбербанке: верхушка рейтинга самых привлекательных работодателей не изменилась по сравнению с прошлым годом. Mail.ru Group поднялась с 12 места в позапрошлом году и восьмого в прошлом на шестое.