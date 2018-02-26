Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предположила, что к концу года «мы выйдем на круглосуточный режим телемедицинских консультаций», передал ТАСС. Вместе с тем, министр обратила внимание журналистов, что речь идёт в первую очередь о консультациях между медицинскими специалистами или организациями. «Фокус внимания Минздрава на обеспечении круглосуточных телемедицинских консультаций между… врачами и клиниками. О пациентах речь даже не идет. Привет всем телемедицинским стартапам», — прокомментировал новость Станислав Сажин, основатель соцсети врачей «Доктор на работе».
Телемедицинские проекты развивает «Яндекс», его конкуренты из Mail.ru Group / «Мегафона», «Сбербанк», «Связной» и другие. Несмотря на юридически незавершённый статус телемедицины известно, что на такой проект, как Doc+ «Яндекс» и Baring Vostok уже потратили лишь в 2016—2017 годах $10,5 млн (без учёта расходов на Яндекс.Здоровье). Сопоставимую сумму потратил «Сбербанк».
1 января 2018 года вступил в действие российский закон о телемедицине. Спустя две недели Минюст зарегистрировал лишь первый подзаконный акт о телемедицине, подтвердивший её статус как услуги.
«Даже если акты появятся в ближайшее время, будет сложно адаптироваться под них в такой короткий срок», — говорил в декабре глава Яндекс.Здоровья Григорий Бакунов. Руководитель рабочей группы «Электронная медицинская карта» экспертного совета при Минздраве Борис Зингерман отмечал, что для полной информатизации государственных больниц требуется ещё три-пять лет.
Что тревожит врачей, когда они слушают евангелизм Бакунова про Яндекс.Здоровье → Roem.ru
Поэтому телемедицина пока появится только в «наиболее продвинутых клиниках» в пилотном режиме, предполагал Зингерман. Григорий Бакунов, Искендер Нурбеков (ФРИИ), Илья Куприянов («Доктор на работе») соглашались, что лёгкого запуска телемедицины в 2018 ждать не нужно. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов полгода назад оценивал перспективы телемедицины иначе — по его мнению госкорпорация уже в 2018 году оформит электронные медкарты всем россиянам и подключит телемедицину во всех регионах РФ.
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А что кто то на полном серьезе думал что технологию будущего получится с кондачка запустить, как очередной мессенджер?
В условиях рыночной экономики, самые продвинутые технологии всегда осваивают самые богатые, как минимум потому что у них есть средства на избыточное перестрахование всего что только можно в условиях сыроватости технологии.
После того как технология пройдет обкатку на богатых, можно уже будет говорить о массовом ее использовании за счет экономии на масштабе и понимании того на чем можно экономить, а на чем нет.
Богатые уверен будут заинтересованы в онлайн мониторине своего здоровья в режиме 24/7, им обиднее всего раньше умирать, потому они охотно будут тратиться на то что реально способно продлить им жизнь, как минимум минимизацией форс мажоров со здоровьем, чтоб при каждом чихе можно было проконсультироваться со своим врачом из любой точки мира.
«Телемедицинские стартапы» вместс Сажиным надо отправить лес валить. Это самые мерзкие жулики, пытаюзиеся подняться на уберизации медицины.
Ну, есть польза и от чиновников. Любителям внедрять телемедицину предварительно подписать обязательство не пользоваться услугами врачей вживую, и вперёд.