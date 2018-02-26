Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предположила, что к концу года «мы выйдем на круглосуточный режим телемедицинских консультаций», передал ТАСС. Вместе с тем, министр обратила внимание журналистов, что речь идёт в первую очередь о консультациях между медицинскими специалистами или организациями. «Фокус внимания Минздрава на обеспечении круглосуточных телемедицинских консультаций между… врачами и клиниками. О пациентах речь даже не идет. Привет всем телемедицинским стартапам», — прокомментировал новость Станислав Сажин, основатель соцсети врачей «Доктор на работе».

Телемедицинские проекты развивает «Яндекс», его конкуренты из Mail.ru Group / «Мегафона», «Сбербанк», «Связной» и другие. Несмотря на юридически незавершённый статус телемедицины известно, что на такой проект, как Doc+ «Яндекс» и Baring Vostok уже потратили лишь в 2016—2017 годах $10,5 млн (без учёта расходов на Яндекс.Здоровье). Сопоставимую сумму потратил «Сбербанк».

1 января 2018 года вступил в действие российский закон о телемедицине. Спустя две недели Минюст зарегистрировал лишь первый подзаконный акт о телемедицине, подтвердивший её статус как услуги.

«Даже если акты появятся в ближайшее время, будет сложно адаптироваться под них в такой короткий срок», — говорил в декабре глава Яндекс.Здоровья Григорий Бакунов. Руководитель рабочей группы «Электронная медицинская карта» экспертного совета при Минздраве Борис Зингерман отмечал, что для полной информатизации государственных больниц требуется ещё три-пять лет.

Поэтому телемедицина пока появится только в «наиболее продвинутых клиниках» в пилотном режиме, предполагал Зингерман. Григорий Бакунов, Искендер Нурбеков (ФРИИ), Илья Куприянов («Доктор на работе») соглашались, что лёгкого запуска телемедицины в 2018 ждать не нужно. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов полгода назад оценивал перспективы телемедицины иначе — по его мнению госкорпорация уже в 2018 году оформит электронные медкарты всем россиянам и подключит телемедицину во всех регионах РФ.