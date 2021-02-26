Тигран Худавердян назначил Шулейко и Стыскина замами по бизнес-группам


Гендир «Яндекса» описал в Facebook произошедшую наверху трансформацию управления взаимодействия между бизнес-юнитами

Если раньше попытки взаимодействия между различными юнитами и выстраивание синергии между ними, упиралось непосредственно в Тиграна, то теперь юниты поделены на две категории:

  • «Поиск, рекламные и облачные сервисы»
  • «e-commerce и ridetecth»

и вопросы синергии между юнитами входящими в ту или иную группу будут решаться на уровне их руководителей.

Руководителями групп в должности их директоров будут, соответственно, Андрей Стыскин (руководитель поиска «Яндекса») и Даниил Шулейко (директор Яндекс.Go).

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