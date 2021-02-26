Гендир «Яндекса» описал в Facebook произошедшую наверху трансформацию управления взаимодействия между бизнес-юнитами

Если раньше попытки взаимодействия между различными юнитами и выстраивание синергии между ними, упиралось непосредственно в Тиграна, то теперь юниты поделены на две категории:

«Поиск , рекламные и облачные сервисы»

рекламные и облачные сервисы» «e-commerce и ridetecth»

и вопросы синергии между юнитами входящими в ту или иную группу будут решаться на уровне их руководителей.

Руководителями групп в должности их директоров будут, соответственно, Андрей Стыскин (руководитель поиска «Яндекса») и Даниил Шулейко (директор Яндекс.Go).