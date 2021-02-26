Инвестиционный фонд Алексея Нечаева приобрёл интернет-издания Sports.ru. Цель сделки -- «диверсифицировать основной бизнес за счет цифровых активов».
Помимо основного бизнеса Sports.ru, в сделку также войдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch, говорится в сообщении компании. Сумма сделки не раскрывается. Она позволит Sports.ru более уверенно планировать капиталоемкие проекты с длинным циклом окупаемости, например, покупку прав на спортивные трансляции, производство оригинального видеоконтента, развитие проекта о здоровом образе жизни.
Основатели Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей. Международные проекты холдинга — Tribuna.com и Betting Insider — в сделку не входят и продолжат работать автономно от Sports.ru.
У фонда уже есть площадка про материнство Baby.ru, со Sports.ru в глазах инвесторов её объединяет сильное сообщество. Гендиректор Sports.ru Марк Тен поделился с Forbes амбициями по выходу за пределы спортивной тематики.
Мы целимся в то, чтобы вместе с новыми партнерами создать медиахолдинг, состоящий из разных тематических медиа и сервисов — спорт, киберспорт, здоровье, материнство, финансы и инвестиции, кино и сериалы, — любых вертикалей с потенциалом для объединения людей в сообщества.
Sports.ru — крупнейшее медиа и сообщество о спорте в России и СНГ — основано в 1998 году. Месячная аудитория проекта превышает 20 млн человек.
До сделки 66,8% компании принадлежало футбольному агенту, главе консалтинговой компании ProSports Management Герману Ткаченко, следует из базы «Контур.Фокус». Еще 23,8% было у сооснователя Sports.ru Дмитрия Навоши, 6,5% — у другого сооснователя Дмитрия Степанова, 2% — у кипрской SVV Sports Segodnia Limited, еще по 0,5% принадлежало Юрию Дудю и Елене Жаровой.
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