Инвестиционный фонд Алексея Нечаева приобрёл интернет-издания Sports.ru. Цель сделки -- «диверсифицировать основной бизнес за счет цифровых активов».

Помимо основного бизнеса Sports.ru, в сделку также войдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch, говорится в сообщении компании. Сумма сделки не раскрывается. Она позволит Sports.ru более уверенно планировать капиталоемкие проекты с длинным циклом окупаемости, например, покупку прав на спортивные трансляции, производство оригинального видеоконтента, развитие проекта о здоровом образе жизни. Основатели Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей. Международные проекты холдинга — Tribuna.com и Betting Insider — в сделку не входят и продолжат работать автономно от Sports.ru.

У фонда уже есть площадка про материнство Baby.ru, со Sports.ru в глазах инвесторов её объединяет сильное сообщество. Гендиректор Sports.ru Марк Тен поделился с Forbes амбициями по выходу за пределы спортивной тематики.

Мы целимся в то, чтобы вместе с новыми партнерами создать медиахолдинг, состоящий из разных тематических медиа и сервисов — спорт, киберспорт, здоровье, материнство, финансы и инвестиции, кино и сериалы, — любых вертикалей с потенциалом для объединения людей в сообщества.