Читатели Roem.ru сообщают, что в феврале доменно-хостинговый провайдер добавил как минимум две новые платные услуги с включением по умолчанию. О том, что у клиента теперь есть «Антивирус для сайта», он может узнать из почтовой рассылки и отключить антивирус в личном кабинете, стоимость услуги -- 439 рублей в месяц.
Ещё один сервис, «Персональный менеджер», будет месяц действовать бесплатно, а потом за него будут списывать 99 рублей в месяц.
Услуга дает возможность обратиться напрямую в отдел персонального обслуживания, минуя общую службу поддержки, любым удобным способом: по телефону, почте, в онлайн-чате или по выделенным линиям в Facebook, VK, WhatsApp и Telegram. Контакты для обращений доступны в разделе «Для клиентов — Договор — Персональный менеджер».
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Пользователи отмечают, что письма с уведомлениями о новых услугах могут попасть в спам, адресаты упустят возможность своевременно отключить ненужный сервис. Такие подключения скорее всего незаконны: Роскомнадзор в 2019 году разъяснял, что для подключения платной услуги нужно согласие, выраженное путём совершения действий. Неотключение подписки вряд ли может считаться совершением действия.
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Это происходит уже многие годы, постепенно и регулярно, не только сейчас.
Вместе с изменением «тарифа на продление домена», куда навешивается пачка каких-то дополнительных услуг типа «домен будет ваш и только ваш и вы сможете поговорить с персональным менеджером об этом»
При том, что стоимость услуг регистратора это копейки и составляет сотни-тысячи рублей в год, это даже меня настолько выбесило, что я потратил время на перенос доменов другому регистратору.
Просто чтобы не приходилось думать.
Возможно, если бы они банально поднимали стоимость продления на 5-7% в год это бесило бы меньше, чем попытка накрутки услуг, которых я не заказывал.
Но пока что, очевидно, прибыль на росте среднего чека выше убытка от оттока, поэтому механизм навязывания услуг продолжает работать.