Читатели Roem.ru сообщают, что в феврале доменно-хостинговый провайдер добавил как минимум две новые платные услуги с включением по умолчанию. О том, что у клиента теперь есть «Антивирус для сайта», он может узнать из почтовой рассылки и отключить антивирус в личном кабинете, стоимость услуги -- 439 рублей в месяц.

Ещё один сервис, «Персональный менеджер», будет месяц действовать бесплатно, а потом за него будут списывать 99 рублей в месяц.

Услуга дает возможность обратиться напрямую в отдел персонального обслуживания, минуя общую службу поддержки, любым удобным способом: по телефону, почте, в онлайн-чате или по выделенным линиям в Facebook, VK, WhatsApp и Telegram. Контакты для обращений доступны в разделе «Для клиентов — Договор — Персональный менеджер». Если вы хотите отказаться от участия в акции — перейдите по ссылке.

Пользователи отмечают, что письма с уведомлениями о новых услугах могут попасть в спам, адресаты упустят возможность своевременно отключить ненужный сервис. Такие подключения скорее всего незаконны: Роскомнадзор в 2019 году разъяснял, что для подключения платной услуги нужно согласие, выраженное путём совершения действий. Неотключение подписки вряд ли может считаться совершением действия.