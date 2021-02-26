Создатель сервиса Stereo сказал Forbes, что он официально начинает работать в России и дал интервью об этом, ни разу не упомянув про Clubhouse. От последнего Stereo отличается возможностью записей эфиров, донатами спикерам, системой персональных рекомендаций интересных собеседников, кастомизированными аватарками вместо фото.

— Я подумал, что аудиоспейс — это, пожалуй, единственный рынок, где сегодня никто ничего не попробовал, где никакой конкуренции и абсолютно безлимитные масштабы. Я понимал, что на этом рынке я не лезу конкурировать с кем-то и кого-то двигать с уже насиженных позиций. Это совершенно новая история. И это мне было интересно. Я слежу за рынком аудио. И я вижу, что начинают появляться разные идеи, здорово, что рынок разогревается все больше и больше.

О том, что Андреев стал основателем, CEO и основным инвестором Stereo, пресса узнала в ноябре 2020 года. По словам Андреева, работа над Stereo началась в феврале того же года. «Клабхауз» запустился в апреле. У него сейчас 10 млн пользователей. У Stereo 2 млн, примерно поровну на iOS и Android.

— Мы видим, что ретеншен очень высокий, так что выглядит все интересно. Люди истосковались по живому общению. Мы потратили минимальный бюджет, чтобы было на чем протестировать продукт, и сейчас получаем около 50 000 новых регистраций в день. — У нас есть гигантские ресурсы. После сделки с Blackstone вопрос финансирования у меня не стоит, и я оцениваю сейчас Stereo как проект, который может вырасти в несколько раз больше предыдущего бизнеса. — Генерация выручки для Stereo для меня сейчас на втором или даже на третьем месте. Сначала я хочу обеспечить на площадке возможность заработка для создателей контента. Есть какие-то общепринятые практики в виде платных стримов или донатов, но у нас будут и собственные способы. Stereo будет забирать какой-то небольшой процент от этого. Мы будем удерживать комиссию как плату за инфраструктуру, которая позволяет создателям контента зарабатывать деньги.

В интервью Андреев объяснил, почему голосовые социальные сети набирают популярность несмотря на массовую нелюбовь к аудиосообщениям:

Все ненавидят аудиосообщения, потому что они не оставляют вам выбора — человек прислал аудио и ждет, что ты его прослушаешь и ответишь. А тебе может быть неудобно сейчас слушать или вообще никого слышать не хочется. Что касается Stereo — люди приходят на сервис тогда, когда они хотят слушать или говорить, и никакого негатива не возникает. Это выбор, которые делаете вы, а не кто-то за вас.

В ноябре 2019 года Андрей Андреев продал за $3 млрд фонду Blackstone свою долю в холдинге MagicLab (объединяет сервисы онлайн-знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen).