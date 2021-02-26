Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил о закрытии уголовного дела и отмене постановления о блокировке 462 российских, украинских, европейских и американских сайтов.

Решение о блокировке принял Голосеевский районный суд Киева, найдя на сайтах признаки «мошенничества в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники».

В список блокировки попал сервис статистики телеграм-каналов Tgstats, новости Пензы (penza.press), портал о криптовалютах forklog.com, сервис аренды квартир в Гаване (apartmentforrenthavana.com), деловое издание РБК, итальянское агентство маркетинговых исследований (www.italiancustomerintelligence.it), сайт информационной службы Азербайджана, сайт о студенческом баскетболе в Ньюпорте, ресурс борцов с финансовыми пирамидами по шариату (mlm-haram.ru) и много других разнообразных сайтов.

Причиной решения стало заявление Александра Пана о том, что на сайтах против него совершили мошеннические действия. Предположительно, на сайтах плохо писали о самом Пане, обвиняя в мошенничестве его. Геращенко рассказал в Фейсбуке, как именно в этом случае сработала украинская судебная система (в цитате автоматический перевод с украинского).

Есть такой гражданин -- Александр Пан. Ему очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем, а также называя его другими неприятными эпитетами.

17 декабря 2020 года Александр Пан обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия. Полиция, после реформы уголовно-процессуального законодательства, обязана по статье 214 УПК регистрировать любые заявления о совершении уголовного правонарушения (даже об изнасиловании американским киноактером Б. Питтом 75-летней жительницы города Ровно в 2016 году). После чего, внимание, следите за ловкостью рук, Александр Пан и его адвокаты обращаются в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали. Автоматическая система распределения дел, которой в свое время очень гордились реформаторы судебной системы, распределяет дело на судью Екатерину Григорьевну Плахотнюк. Судья Плахотнюк 04 февраля 2021 года выносит решение о признании 426 интернет-сайтов, которые размещали указанные выше материалы, такими, которые унижают честь и достоинство Пана, то есть — «орудием преступления», и накладывает на них арест. Далее, необоснованное решение суда направляется следователю полиции, а также в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам интернет ресурсов, совершено не было.

Кроме ущерба общественной морали после таких решений суда.

Выводы и рекомендации:

1. Полиция уже отозвала свое сопроводительное письмо Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

2. Уголовное производство будет истребовано до Главного следственного управления с целью проведения основательной проверки и, в случае отсутствия состава преступления, а также по решению следователя и прокурора, будет закрыто согласно предусмотренной УПК процедуры.

3. В отношении судьи Плахотнюк лицами, пострадавшими от вынесения необоснованного и произвольного, по моему мнению, решения о наложении ареста на 426 интернет-сайтов, должна быть внесена жалоба в Высший совет правосудия для дальнейшего изучения вопроса о соответствии судьи занимаемой должности.

4. С господином Александром разговор будет проведен отдельно.

И самое главное: уважаемые народные депутаты, давайте вместе с вами внесем существенные изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы и введем доследственную проверку заявлений граждан, чтобы отсеивать подобного рода заказные дела.

У Пана несколько бизнесов, включая инвестиционную и криптотрейдинговую компанию. «С 2005 года Александр Пан является частным предпринимателем в сфере комплексных ИТ-проектов, разработки программного обеспечения, связанного с банковской, финансовой и криптовалютной отраслями, инвестиционных проектов, связанных с недвижимостью», пишут про него в местной прессе. У него также есть агротрейдинговая компания, которая занимается экспортом пшеницы, Пан является вице-президентом футбольного клуба.

Сам Пан пишет в Фейсбуке, что уже пять лет воюет с «желтой прессой», которая очерняет его имя и требует деньги за удаление компромата. Он заявляет, что эти 462 сайта остались последними из «более чем трех тысяч ресурсов», с которыми он боролся.

Заблокированные в стране российские ресурсы зачастую продолжают после блокировки обслуживать местных пользователей. ВКонтакте осенью 2020 года официально заявил, что мобильным приложением теперь можно пользоваться без VPN. Тогда же секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что полиция возьмет на учёт украинских пользователей ВКонтакте и создаст им проблемы:

Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами.

Позже неназванный источник РБК в киберполиции опроверг слова Данилова: он «что-то напутал или его неправильно поняли».