В процессе подготовки к закрытому размещению облигаций Telegram разослал потенциальным инвесторам аудированную финансовую отчетность за 2018 и 2019 гг. и неаудированные показатели за первые полгода 2020 г, структуру группы и планы по монетизации, документы получили и изучили в VTimes. Ключевые показатели:
- Убыток по итогам 2018: $172,7 млн
- Убыток по итогам 2019: $150,9 млн
- Отрицательный капитал в 2018: $172,7 млн
- Отрицательный капитал в 2019: $323,5 млн
- Сумма превышения обязательств над активами в 2018: $245 млн
- Сумма превышения обязательств над активами в 2018: $418 млн
Единственный доход, которую удалось получить за последние 2,5 года, стал следствием «переоценки задолженностей перед инвесторами», это принесло $303 млн и выразилось в прибыли в $151,3 млн по результатам первого полугодия 2020 г.
До 30 апреля этого года компания должна выплатить $625,7 млн участникам ICO блокчейн-проекта TON, свёрнутого из-за претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам. Она признала ICO незарегистрированным размещением ценных бумаг.
На момент создания декабрьских документов Telegram вернул инвесторам $770 млн, еще около $443 млн рефинансировал в кредиты, а по $6 млн еще не рассчитался. С мая 2020 г. Telegram Group заключила кредитные соглашения на $448 млн примерно с 65 инвесторами, все займы нужно погасить до 30 апреля 2021 г. При этом с мая 2020 г. по дату погашения по займам начисляются проценты — 52,77% годовых, что должно привести к возврату инвесторам 110% суммы, которую они вложили в 2018 г. Таким образом, получается общая сумма погашения — около $626 млн (на середину 2020 г.). Кроме того, у группы есть постоянные существенные расходы, включая расчеты с поставщиками и зарплаты сотрудников.
Теперь Telegram планирует привлечь миллиард долларов, разместив на Лондонской бирже облигации номиналом «не менее $200 000″. Если Telegram проведет IPO, держатели облигаций получат право конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к цене размещения».
Компания получит доход от размещения облигаций, рассчитается им по долгам и приступит к монетизации мессенджера. Планы таковы:
- Рекламные посты в каналах. Каждый месяц Telegram генерирует около 350 млрд показов на 42 млн активных канала. Если аудитория мессенджера продолжит прирастать ежегодно по 40% (собственные данные Telegram), то число показов должно вырасти почти до 2 трлн к 2025 г. и каждый десятый показываемый пост сможет быть рекламным.
- продажи премиальных стикеров в отдельном маркетплейсе Telegram;
- игры с разделением выручки от рекламы с разработчиками;
- сервисы для корпоративных клиентов, организации рабочего пространства в Telegram, инструменты для управления сотрудниками;
- разделение выручки с администраторами групп, которые решат размещать в них рекламу;
- короткие видео (stories) с рекламой;
- платформа для продаж: каталоги товаров «с оптимизированными способами оплаты и вариантами доставки». Пока без комиссий для продавцов и в порядке тестирования потенциала идеи.
Добавить Нет комментариев