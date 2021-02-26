В процессе подготовки к закрытому размещению облигаций Telegram разослал потенциальным инвесторам аудированную финансовую отчетность за 2018 и 2019 гг. и неаудированные показатели за первые полгода 2020 г, структуру группы и планы по монетизации, документы получили и изучили в VTimes. Ключевые показатели:

Убыток по итогам 2018: $172,7 млн

Убыток по итогам 2019: $150,9 млн

Отрицательный капитал в 2018: $172,7 млн

Отрицательный капитал в 2019: $323,5 млн

Сумма превышения обязательств над активами в 2018: $245 млн

Сумма превышения обязательств над активами в 2018: $418 млн

Единственный доход, которую удалось получить за последние 2,5 года, стал следствием «переоценки задолженностей перед инвесторами», это принесло $303 млн и выразилось в прибыли в $151,3 млн по результатам первого полугодия 2020 г.

До 30 апреля этого года компания должна выплатить $625,7 млн участникам ICO блокчейн-проекта TON, свёрнутого из-за претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам. Она признала ICO незарегистрированным размещением ценных бумаг.

На момент создания декабрьских документов Telegram вернул инвесторам $770 млн, еще около $443 млн рефинансировал в кредиты, а по $6 млн еще не рассчитался. С мая 2020 г. Telegram Group заключила кредитные соглашения на $448 млн примерно с 65 инвесторами, все займы нужно погасить до 30 апреля 2021 г. При этом с мая 2020 г. по дату погашения по займам начисляются проценты — 52,77% годовых, что должно привести к возврату инвесторам 110% суммы, которую они вложили в 2018 г. Таким образом, получается общая сумма погашения — около $626 млн (на середину 2020 г.). Кроме того, у группы есть постоянные существенные расходы, включая расчеты с поставщиками и зарплаты сотрудников.

Теперь Telegram планирует привлечь миллиард долларов, разместив на Лондонской бирже облигации номиналом «не менее $200 000″. Если Telegram проведет IPO, держатели облигаций получат право конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к цене размещения».

Компания получит доход от размещения облигаций, рассчитается им по долгам и приступит к монетизации мессенджера. Планы таковы: