Znak.com собрал реплики о подскользнувшемся бизнесе такси. Бизнес-активность страны упала, и пассажиров, якобы, становится меньше. Это случилось после вступления России в число стран заражённых сначала медийной, а теперь и видимой государственной активностью по борьбе с коронавирусом COVID-19. По утверждению издания, такси в целом и конкретным водителям, теперь приходится выбирать между «белыми» и не совсем «белыми» методами выживания. Начиная от снижения цен или приостановки деятельности и вплоть до инсценировок ДТП, с целью закрыть выпадающую выручку за счёт страховых выплат. Заметной части водителей приходится задумываться о выживании на фоне кредитных обременений за их рабочие автомобили.

«Запаса прочности практически не было ни у кого. Мало у кого были даже свои машины. В основном, весь парк куплен в кредит. На прошлой неделе по стране уже пошел всплеск сомнительных ДТП с такси. Создается ощущение, что люди специально бьют машины, чтобы по страховой получить хоть какие-то деньги и попытаться закрыть долги перед банками. Многие говорят, что еще месяц такой ситуации и они просто будут бросать тачки», — рассказал юрист Кирилл Форманчук (его компания работает в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, но не по всей стране).

Пресс-службы главных такси агрегаторов, опрошенные «Знаком», Maxim, «Ситимобиля» нашли способ рассказать не о падении, а о росте числа поездок, но не в целом, а в определённых городах или временных интервалах. «Везет» (структура, о попытке покупке которой, заявляли Яндекс.Такси, но эту длящуюся сделку до сих пор не согласовал ФАС) рассказали о незначительном числе снижения поездок. Само Яндекс.Такси проигнорировало «Знак» и не дало комментариев за 2 дня, пока издание готовило публикацию.