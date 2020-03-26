Znak.com собрал реплики о подскользнувшемся бизнесе такси. Бизнес-активность страны упала, и пассажиров, якобы, становится меньше. Это случилось после вступления России в число стран заражённых сначала медийной, а теперь и видимой государственной активностью по борьбе с коронавирусом COVID-19. По утверждению издания, такси в целом и конкретным водителям, теперь приходится выбирать между «белыми» и не совсем «белыми» методами выживания. Начиная от снижения цен или приостановки деятельности и вплоть до инсценировок ДТП, с целью закрыть выпадающую выручку за счёт страховых выплат. Заметной части водителей приходится задумываться о выживании на фоне кредитных обременений за их рабочие автомобили.
«Запаса прочности практически не было ни у кого. Мало у кого были даже свои машины. В основном, весь парк куплен в кредит. На прошлой неделе по стране уже пошел всплеск сомнительных ДТП с такси. Создается ощущение, что люди специально бьют машины, чтобы по страховой получить хоть какие-то деньги и попытаться закрыть долги перед банками. Многие говорят, что еще месяц такой ситуации и они просто будут бросать тачки», — рассказал юрист Кирилл Форманчук (его компания работает в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, но не по всей стране).
Пресс-службы главных такси агрегаторов, опрошенные «Знаком», Maxim, «Ситимобиля» нашли способ рассказать не о падении, а о росте числа поездок, но не в целом, а в определённых городах или временных интервалах. «Везет» (структура, о попытке покупке которой, заявляли Яндекс.Такси, но эту длящуюся сделку до сих пор не согласовал ФАС) рассказали о незначительном числе снижения поездок. Само Яндекс.Такси проигнорировало «Знак» и не дало комментариев за 2 дня, пока издание готовило публикацию.
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Роста заказов в целом по рынку нет — ДИТ сообщил, что поездок в такси и каршерингах стало меньше на 15% (и вряд ли это предел)
Немного помогло то, что люди избегали общественного транспорта и стремились ездить на такси, но сильно ударило то, что вечерние загулы по кабакам отменились и самые сладки вечера пятниц, например, сейчас бабла не приносят вообще.
Нельзя сказать, что такси не пытаются это исправить, но основных методов два:
а) брать заказы ниже классом (когда ты рассчитываешь на Hyundai, а к тебе приезжает BMW — это оно. Но наколотит так водитель разве что на бензин (и то не факт)) — больше водителей стали соглашаться на такие «пониженные» заказы
б) брать заказы на доставку (что не все водители любят, и что вообще сложнее)
Ну и исчез сладкий сегмент поездок в аэропорты, который всегда приносил маржу существенно выше среднего.
А платить за аренду тачки и кредитных платежей надо столько же. А ещё где-то надо доставать маски, в которых ты типа должен ездить и регулярно дезинфицировать машину