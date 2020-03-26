Компании Mail.ru и "Яндекс" впервые на самом высоком уровне вынуждены обсуждать меры по поддержке населения России, которое они обеспечивают работой. В первую очередь речь идёт о социальной ответственности компаний перед таксистами, столкнувшимися со снижением числа заказов на поездки, и рестораторами у которых упали доходы из-за снижения проходимости офлайновых точек.

И Яндекс.Такси, и Mail.ru, владеющий сервисом "Ситимобил", декларировали создание фонда для таксистов заболевших коронавирусом, однако болезнь в течение нескольких недель для многих таксистов не так страшна как снижение доходов из-за уменьшения объёма заказов в обозримой перспективе.

Теоретически компании-агрегаторы могли бы снизить стоимость своих услуг для перевозчиков, однако это не увеличит число заказов, не защитит таксистов от сохранения аппетитов таксопарков, сдающих им машины в аренду, только лишь смягчит падение рынка на десятки процентов.

Та же проблема возникает и с доставкой еды: часть бизнеса компаний доставляющих еду сейчас на коне, но большая часть бизнеса ресторанов - это не только поставка еды на вынос. Это ещё и обслуживание в зале, которое схлопывается на текущий момент до нуля, что ставит под вопрос существование партнёров в принципе.

Проекты dark kitchen, например, Кухня на районе, вообще не нуждаются сейчас в агрегаторах — "Кухня" на сейчас не принимает заказы через Delivery Club. Остальным не поможет и снижение комиссии — закрытие залов означает снижение оборотов в разы, что несовместимо с существованием бизнеса.

Как строятся диалоги с государством интернет-компаний на этом фоне можно понять из описания встречи Бориса Добродеева с Владимиром Путиным. С одной стороны, никто не заставляет сервисы работать в минус, с другой — им надо войти в положение, и отделаться скидкой с комисии только лишь для новых партнёров — едва ли получится.

Также Путин отметил, что на фоне увеличения объема рынка цена, как правило, снижается. "Ваш объем увеличивается, поэтому вполне естественно, что вы снижаете ставку. Пока это не такая уж сильная благотворительность", - ответил президент. "50 на 50 - вообще, идея хорошая (...) У тех же рестораторов - у них все "садится", а у вас, наоборот, при увеличении объема вашей работы, по сути увеличения рынка, количество доставки увеличивается. Значит, вы должны снижать свои ставки. Поэтому надо просто это подсчитать, но поддержка государства, конечно, возможна, и, может быть, востребована. Давайте подсчитаем, сколько: 50 на 50 или 30 на 70", - ответил президент.

Проблемы же недозагруза таксистов "Яндекс" решает передачей их под общегородские нужды и субсидиями на поездки, что существенно лучше, чем помощь исключительно заболевшим коронавирусом водителям.