Британская радиовещательная корпорация владеет более чем 20 тысячами доменов в рамках «защитной стратегии». В основном это домены, предсказывающие, как могут опечататься или ошибиться пользователи, которые пытаются попасть на сайт bbc.com или на ресурсы отдельных шоу BBC. Но в этой стратегии корпорация разочаровалась, на домены тратится слишком много денег, а всех вариантов ошибок и злоупотреблений не предусмотришь, рассказала Диана Хамер, отвечающая за юридическую защиту бренда BBC на онлайн-конференции WTR Connect (WorldTrademarkReview Connect). 90% доменов BBC почему-то «ведут на неактивные сайты», по словам Хамер, от половины доменов корпорация собралась отказаться, и это ужасно болезненный процесс.

Представитель швейцарского часового бренда Daniel Wellington на том же мероприятии заявил, что нужна «система внутренних метрик и скоринга, чтобы оценить угрозу для бренда от потери каждого возможного связанного с ним домена». В целом, выступления специалистов по брендингу по поводу доменов оставляют ощущение внутреннего конфликта: избыточность и затратность защитных доменных стратегий очевидны, но и отказываться от них неуютно.

Минимальная цена годового продления домена -- около 10 долларов, таким образом, в год на портфорлио из over 20 000 доменов BBC должна тратить около 200 тысяч долларов.