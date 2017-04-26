Джимми Уэйлс рассказал изданию The Verge какое впечатление произвёл на него задокументированный отказ части граждан Британии и США от евро- и американских разновидностей социализма. Газета «Коммерсант» перевела:

«Я давно об этом задумывался. Но мысль [создать новостное издание, куратора правды] пришла мне в голову после британского референдума о выходе из ЕС и после победы Дональда Трампа. Есть ощущение, что все пошло не так. Качество средств массовой информации упало во многих — но не всех — областях. А у публики появилось настоящее желание иметь что-то более серьезное и более надежное (в качестве источника информации.— “Ъ”)»,— заявил Джимбо Уэйлс в интервью The Verge.

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