Создатель сообществ Dirty и «Лепра» Йован Савович рассказал «Бумаге», зачем навязывать демократию закрытому сообществу и о том, что они, основатели первых ресурсов, где пользователи коллективно общаются, никогда не смотрели на классические паблики ВК и новомодные каналы в мессенджерах, как на противников. И поэтому им проиграли: «Это не плюс и не минус. Мы как будто были лонгтейлом к ВКонтакте до того, как ВКонтакте появился».

— У вас всегда была концепция самоуправления. Почему? Это действительно так хорошо работает?

— Она сильно менялась. Мы сделали демократию: на «Лепрозории» изначально были встроены выборы, а на Dirty мы сделали их года три назад. У каждого сообщества выборный президент, он может баллотироваться. И оказалось, что это мало кому интересно. Это один из ярких опытов последних лет: я навязывал демократию русским людям, а они мне все говорили, что я дурак. Это правда очень здорово, когда говоришь: «Вот ты будешь всем управлять», а на тебя смотрят и говорят: «Да как же, я же всё засру, господи, о чем ты думаешь?». Это продолжается ровно в таком ключе. Потом люди, получившие власть, всё засирают в знак протеста, показывая, что им власть нельзя было давать.

Я недавно смотрел соцопросы, по которым 80% граждан считают, что они ни на что в стране не влияют. И какое-нибудь «Эхо Москвы» рассказывает об этом с откровенно негативной коннотацией, как будто у нас плохие результаты. Но исходя из этого моего опыта, я могу утверждать, что эти 80% считают, что всё нормально. По принципу: если бы я мог повлиять в стране на что-то, то кто угодно мог бы, и так мы бы всю страну засрали. А так, я не могу, мои соседи не могут — и всё нормально и четко.